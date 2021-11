Nederlandse autoverkopen zitten dit jaar in een dipje

2021 is geen goed jaar om een eigen dealerbedrijf te hebben. De autoverkopen over dit jaar zitten namelijk in een dipje.

Het is weer de eerste dag van een nieuwe maand. Naast dat de sirene om 12:00 uur heeft geklonken, is het ook altijd een mooi moment om de balans op te maken voor wat betreft de autoverkopen in Nederland. En zoals je uit de titel al kon opmaken, die zitten in een dipje.

Volgens brancheorganisatie BOVAG zijn er tot en met oktober van dit jaar namelijk 7,1% minder nieuwe personenauto’s verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Toen werden er in die 10 maanden 279.992 exemplaren op kenteken gezet, dit jaar waren dat er ‘slechts’ 260.062.

De autoverkopen van oktober 2021 waren overigens beduidend minder dan die van dezelfde maand vorig jaar. Toen werden er 31.786 nieuwe auto’s geregistreerd, tegen 24.240 deze oktober. We kunnen dan ook niet meer spreken van een dipje, maar van een dip. Zo kun je die 23,7 procent in mindering namelijk wel noemen.

Dat verdomde chiptekort ook…

Een van de redenen dat de autoverkopen achterbleven bij een jaar geleden, is het chiptekort. Daar is al meer dan eens over geschreven, maar in het kort komt het erop neer dat er te weinig (computer)chips worden geproduceerd voor de automobielindustrie. Daardoor kunnen de fabrikanten de nieuwe auto’s simpelweg niet bouwen.

Daarnaast hebben we nog steeds te maken met de naweeën van de coronapandemie. Veel bedrijven laten hun personeel thuiswerken en die hebben geen nieuwe leaseauto meer nodig. Verder hebben veel ondernemers door de crisis fikse financiële klappen gehad, waardoor de aanschaf van een nieuwe wagen er gewoonweg niet inzit.

Wat werd er dan wél verkocht?

Ook al zaten de autoverkopen in een dipje, toch is er ook nu weer een top 5 van meest verkochte automerken en modellen opgesteld. En dat lijstje is typisch Nederlands. Dat wil zeggen, een beetje saai, voorspelbaar en vooral de veilige keuze. Inderdaad, dus geen Alfa Romeo in de top 5 en ook geen Jaguar of Aston Martin.

Het lijstje met bestverkopende MERKEN, opgesteld door de BOVAG, ziet er als volgt uit:

KIA met 2.439 exemplaren en 10,1 procent marktaandeel

Volkswagen (2325 en 9,6 procent)

Peugeot (1.698 en 7,0 procent)

Toyota (1.547 en 6,4 procent)

Ford (1.529 en 6,3 procent)

Qua MODELLEN is het ook spruitjesgeur, gehaakte tafelkleedjes en Tros Kompas dat de boventoon voert, met andere woorden, erg spannend is dat ook niet.

KIA Niro met 1056 stuks en 4,4 procent marktaandeel Ford Focus (908 en 3,8 procent) Opel Corsa (629 en 2,6 procent) Volkswagen Polo (596 en 2,5 procent) Peugeot 2008 (585 en 2,4 procent)

We hebben nog twee maanden

Goed, de autoverkopen over de eerste 10 maanden van 2021 zaten dus in een dipje, maar we hebben november en december nog. En die laatste maand is traditioneel een maand waarin de verkopen nog wat kunnen worden opgestuwd.

Op 1 januari van het volgende jaar veranderen er namelijk steevast de nodige bijtellingsregels. Zo ook dit jaar. Daarom zul je zien dat er in december nog flink wat (elektrische) auto’s op kenteken worden gezet, zodat die nog een paar jaar kunnen profiteren van de gunstiger regels over 2021.

Maar of dat de Nederlandse autoverkopen uit het dipje gaat halen? Dat zien we na de feestdagen wel weer!