Red Bull houdt gewoon eigen achterwielophanging

Mercedes heeft een geinig trucje met de achterwielophanging, maar Red Bull gaat dat niet toepassen op de eigen auto.

Zag je het ook tijdens de Grand Prix van Turkije een paar weken geleden? Mercedes die ineens als een speer over de rechte stukken blies en daar soms wel een seconde sneller was dan Red Bull? Dat kwam door de achterwielophanging.

De renstal van Toto Wolff had namelijk een trucje toegepast waardoor de auto enorm door zijn veren zakte op het rechte stuk. Daardoor lag de auto veel lager en kon er een hogere topsnelheid worden gehaald. Erg slim, maar niet zo slim dat Red Bull het trucje gaat kopiëren.

Eerst nog even over de achterwielophanging

Voordat we onthullen waarom Red Bull de achterwielophanging van Mercedes niet gaat kopiëren, even wat achtergrondinformatie. Het systeem is -volgens Mercedes- namelijk helemaal niet nieuw. De in het zwart geklede engineers hebben de achterwielophanging sinds het begin van dit seizoen met geen vinger aangeraakt. De mogelijkheid tot inzakken zat er al het hele jaar op. Ze gebruikten het alleen niet.

Dat kwam door de reglementswijzigingen voorafgaand aan dit seizoen. Daardoor verloor de Mercedes flink wat downforce en als de achterkant inzakte, werd dat alleen maar erger. Pas na een upgrade die vanaf Silverstone werd gebruikt, genereerde de W12 weer wat meer downforce en kon de truc met de achterwielophanging weer worden toegepast.

En met succes. Niet alleen kon Lewis gewoon doorrijden nadat hij Max Verstappen bijna de dood in had gejaagd in Copse Corner, de Mercedes liep ineens ook weer veel harder. Met Turkije als hoogte-, danwel dieptepunt. Het is maar met welke bril je het bekijkt.

Maar waarom wil Red Bull dit dan niet zelf ook?

Da’s eigenlijk heel simpel. Red Bull wil vanzelfsprekend ieder trucje toepassen waardoor de RB16B harder gaat lopen, maar een inzakkende achterwielophanging hoort daar gewoon niet bij.

Volgens teambaas Christian Horner werkt de aerodynamica van de Red Bull alleen maar met een hoge ‘rake’ en de voorspoiler zo dicht mogelijk op het asfalt. Zoals alle auto’s die door Adrian Newey ontworpen zijn.

Met een lage achterkant gaat al dat voordeel verloren en zal Max met zijn Bull zo langzaam over de baan zwabberen, dat zelfs Nikita Mazepin hem bij zou kunnen houden.

Goed, geen flexibele achterwielophanging voor Red Bull, maar wel twee races in het vooruitzicht waar de equipe van Max het traditioneel altijd goed doet, Mexico en Brazilië. Laten we voor de Max-fans hopen dat de RB16B het met haar hoge bips net zo hard gaat als die ingezakte Benz.

We gaan het komend weekend allemaal zien!

Via motorsport.com