Nederlandse brandweer luidt de noodklok vanwege nieuwe auto’s

Een autobrandje blussen is niet meer wat het geweest is.

Elektrische auto’s vliegen niet zozeer vaker in brand dan een benzineauto, maar zijn wel een stuk lastiger te blussen bij een fikkie. Dat zorgt al jaren voor kopzorgen bij de brandweer. Al in 2023 doen de hulpdiensten een oproep om speciale regels op te stellen voor EV’s. Ook twee jaar na die oproep blijven autobranden onderwerp van gesprek. Met name de modellen met elektrische componenten.

”Tegenwoordig is iedere auto anders en dus zijn voor ons als brandweer ook de veiligheidsvoorzieningen allemaal verschillend”, zegt Frank van der Laak van Brandweer Brabant-Zuidoost tegen De Telegraaf. En zo komen brandweerlieden weleens bij auto’s uit zonder goed te weten wat ze moeten doen.

Fikkende Tesla

Een andere brandweerman vertelt een anekdote over een Tesla die in Baarn tegen een boom was gereden. Een deel van de accu vloog brandend en wel uit de auto en bleef maar in de fik vliegen. De rest van de accu zat nog in de auto en kon onder spanning staan. ”Iedereen stond letterlijk te kijken van: oké, en nu? Staat er nog stroom op die auto, wat kan er gebeuren, kan-ie nog wegrijden?”, zegt de brandweerman.

De hulpdiensten kunnen het tempo waarin auto’s veranderen niet volgen. ”Het kost tijd om nieuwe spullen aan te schaffen. Dat doen we van belastinggeld, en dus moeten ze bijvoorbeeld tien jaar meegaan”, wordt er gezegd. Tien jaar is in de hedendaagse auto-industrie een hele lange periode waarin auto’s drastisch zullen veranderen. Wat voor materialen, aandrijflijnen en veiligheidseisen er dan gelden: niemand die het weet.

Is er een oplossing?

De brandweer denkt na over hoe het beter kan. Zo vinden de lieden dat automerken beter met de brandweerkorpsen moeten samenwerken. ”We zeggen ook vaak: we willen meedenken over jullie imago. Stel dat een verhaal in de media komt dat iemand is overleden, omdat de brandweer achteraf gezien wellicht onnodige moeite had om bij het slachtoffer te komen vanwege een foute constructie…”. Wanneer de brandweerman dat ter tafel brengt, willen de fabrikanten wel luisteren.

De grote volgende verandering zal autonoom rijden zijn. Daar bereidt de Nederlandse brandweer zich nu al op voor met proeven bij de Automotive Campus in Helmond. Na een test met een zelfrijdend busje hadden de hulpdiensten een stel leervragen opgesteld. ”Als al die aandachtspunten zijn opgelost, kunnen wij zeker veilig en effectief werken”, zegt de brandweer. Kijk, toch nog een positieve noot om mee te eindigen.

Foto: MINI BRANDWEER!