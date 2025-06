Renault bouwt bizar slechte Kangoo limousine cabrio

Om kinderen de stuipen op het lijf te jagen.

Er zijn maar weinig modellen waar nog geen limo-versie van is gebouwd. De BMW X5, de Porsche 356 en de VW Kever: allemaal moesten ze eraan geloven. De ene ombouw werd professioneler uitgevoerd dan de ander. Maar wanneer een concern als Renault aan een limo-ombouw begint, verwacht je acceptabele kwaliteit. Dat kwam er niet.

Voor de limousine cabrio van Renault reizen we af naar Argentinië. De voorzitter van de Renault-divisie aldaar, ene Pablo Sibilla, deelt met trots het nieuwste project van de afdeling op X: een Renault Kangoo Express limousine cabrio. De ombouw is gedaan door Renault-personeel van de Santa Isabel-fabriek.

Het is duidelijk dat de wielbasis gigantisch is verlengd, dat er een extra deurpaneel is geplaatst en dat het dak eraf is gezaagd. Er is plek voor tien personen (één bestuurder en drie keer drie stoelen voor de passagiers) en er is geen bijrijdersstoel, omdat daar een gangpad moest komen naar de tweede zitrij. Het doel van de lange open Kangoo is om kinderen erin rond te rijden bij schoolreisjes op de fabriek. Zodra de nieuwe pick-up klaar is, kan de Kangoo rondjes gaan op het industrieterrein. Een mooi doel dat om meer aandacht had gevraagd.

Schandalige ombouw

Want als je beter kijkt naar de Kangoo valt iets bijzonders op. Het nieuwe middelste deurpaneel is er nogal amateuristisch tussen gezet. Daardoor sluiten de kunststof exterieurdelen niet helemaal lekker op elkaar aan. Wat heet: ze sluiten helemaal niet goed op elkaar aan. etzelfde kan gezegd worden over de rubbers aan de bovenkant van de deuren.

Door de gebrekkige afwerking kan de open Renault Kangoo limousine op weinig lof rekenen op het social media platform van Musk. Iemand reageert: ”De afwerking ziet eruit alsof mijn neef het met een voorhamer heeft gedaan. Die kunststoffen zitten niet op hun plaats en de bovenste tochtstrip is helemaal doorgevreten.”

Een ander is nog wat cynischer: ”Houd er rekening mee dat ze [de kinderen in de limo] kunnen overlijden als ze crashen, gezien de veiligheidsnormen die ze aan hun auto’s stellen. Overigens, uitstekende kwaliteit.” Houd het maar gewoon lekker bij ‘mini-supercars’, Renault.