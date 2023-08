Brandweer pleit voor meer regels voor elektrische auto’s!

Meer regels, dat is de oplossing aldus de brandweer om die gevaarlijke elektrische auto’s in toom te houden.

Als elektrische auto’s in de fik vliegen, dan heb je een probleem. Iets met een bootje voor de kust van ons land…Maar goed, feit is dat deze auto’s retemoeilijk te blussen zijn. Dat is een probleem voor de brandweer, want hun werk is juist om brandjes te blussen. Zij pleiten dan ook nu voor meer wet-en regelgeving.

Brandweer: meer regels voor elektrische auto’s

De brand op het eerder genoemde schip is vermoedelijk veroorzaakt door een elektrische auto. Meestal komt dit door kortsluiting in de batterij. De brandweer grijpt dit incident aan om een pleidooi te houden voor meer regels. Brandweercommandant én directeur van de veiligheidsregio Haaglanden Esther Lieben stelt zichzelf dan ook de volgende vraag:

Hoe slim is het nou eigenlijk om honderden elektrische auto’s bij elkaar op een boot te zetten, waarvan je weet dat ze nauwelijks te blussen zijn?

De vraag stellen, is hem beantwoorden. Niet slim dus. Want we hebben het nu over een boot, maar wat als het in een parkeergarage is, aldus de brandweercommandant. Of in een tunnel? Dan is het wegslepen lastig. Want het blussen is een moeilijke klus. De batterijen kunnen steeds weer vlam vatten en daarom moeten elektrische auto’s die in de brand staan langdurig ondergedompeld worden in speciale containers.

Oplossing

Er zijn wel wat slimme manieren om een brand uit te krijgen, voordat het compleet uit de hand loopt. Een blusdeken gebruiken bijvoorbeeld. Lieben denkt na over meer regels om het probleem aan te pakken, lezen we bij RTL Nieuws. Bijvoorbeeld hoeveel elektrische auto’s in een parkeergarage mogen en aan welke voorwaarden dienen ze dan te voldoen? Moeten parkeergarages aangepast worden en meer voorzien worden met brandwerende materialen of is een andere indeling slim?

Trouwens, dit probleem speelt ook op andere vlakken. Denk aan de zonnepanelen op je dak. Die vliegen regelmatig in de fik. Gevaarlijk ja! Regels die gemaakt worden door onze overheid moeten er dus aan bijdragen dat dit, samen met preventiemaatregelen, voorkomen wordt.

Foto: een mini brandweerauto, gespot door @carsbycasper