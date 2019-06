Nederlandse bruggen dicht door uitgesteld onderhoud?

En dat kan weer leiden tot (nog meer) files.

Hier in Nederland hebben we gelukkig niet met Italiaanse toestanden te maken. Met de wegenbelasting die we als autobezitters dokken mag je tot enigszins hopen dat een brug niet naar beneden lazert als je erover aan het rijden bent. Toch zijn er bruggen (en tunnels) in Nederland waar de zaken niet op orde zijn.

Dit kwam ruim een jaar geleden al aan het licht in een nieuw onderzoek en nu komt het thema opnieuw aan bod naar aanleiding van een berekening. Deze berekening werd uitgevoerd in opdracht van Bouwend Nederland, de ANWB, Transport en Logistiek Nederland (TLN) en ondernemersvereniging Evofenedex.

Het onderwerp staat bij dit soort organisaties stipt op de agenda na het economische drama met de Merwedebrug in 2016. De brug bleek zwaar beschadigd en moest acuut gerepareerd worden. Gevolg waren files en een economische schade die in de miljoenen liep voor het verkeer dat moest omrijden.

Een ezel stoot zich niet tweemaal aan dezelfde steen, zou je denken. Toch voelen de genoemde organisaties zich genoodzaakt aan de bel te trekken. Volgens hen moet de overheid meer geld uittrekken voor onderhoud aan bruggen, sluizen en tunnels in Nederland. Achterstallig onderhoud kan zorgen voor onberekende sluitingen, zoals in geval van de Merwedebrug.

Ons land kent diverse essentiële tunnels en bruggen. Wanneer deze (zomaar) gesloten worden is de economische schade enorm. Neem bijvoorbeeld de Moerdijkbrug op de A16. Deze belangrijke brug brengt het verkeer naar het zuiden des lands. Vrachtverkeer uit Dordrecht en de omgeving gebruiken de brug tevens wanneer er naar België gereden moet worden. Met een sluiting moet men uitwijken naar de Haringvlietbrug. Een route die met extra veel verkeer ongetwijfeld voor de nodige files gaat zorgen. Om nog maar te zwijgen over de toegenomen reistijd in verband met het omrijden.

De organisaties willen met minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat om de tafel om te praten over dit onderwerp. Wat hen betreft komt er een agenda voor al het (achterstallige) onderhoud dat moet gebeuren aan Nederlandse tunnels, bruggen en sluizen.

De minister benut opnieuw de komende verkeersluwe periode onvoldoende om uitgesteld onderhoud aan bruggen, sluizen en tunnels aan te pakken om schade en overlast voor weggebruikers tot een minimum te beperken. Dat is onnodig en moet beter. De vraag is niet óf maar wanneer snelwegen onverwacht afgesloten worden, met alle gevolgen voor weggebruikers van dien. De tijd van goede voornemens is wat mij betreft voorbij. – Maxime Verhagen, voorzitter Bouwend Nederland

Fotocredit: Rijkswaterstaat / Harry van Reeken