Zo wil Volvo fietsers beter gaan beschermen

Het automerk heeft iets nieuws verzonnen.

Bij Volvo denk je aan veiligheid. De Zweedse autofabrikant loopt graag voorop wat dat betreft en propt de auto’s van het merk vol met allerlei snufjes die het voertuig veiliger moeten maken. In die categorie hebben de Zweden weer wat nieuws verzonnen.

Volvo introduceert namelijk de crashtest voor fietshelmen tegen auto’s. In 2013 kwam het merk al met een fietserdetectie om naderende fietsers te beschermen. Deze test gaat nog een stapje verder. Volvo heeft de crashtest in samenwerking met het eveneens Zweedse POC bedacht.

De tests, die worden ondernomen in Gotenburg, is onderdeel van een onderzoeksproject dat Volvo heeft lopen. Dummy’s krijgen een een fietshelm van POC op het hoofd. Vervolgens botst zo’n dummy tegen verschillende objecten. Volvo en POC willen zo meten hoe veilig een helm is. Niet alleen zal er gekeken worden wanneer er serieus letsel zou kunnen ontstaan, ook willen beide partijen aantonen wat het verschil is tussen het wel of niet dragen van een fietshelm.

Volvo en POC zeggen met deze eigen veiligheidstest zich te onderscheiden van anderen. Onder meer omdat er met deze test een auto wordt betrokken, bijvoorbeeld in geval van een aanrijding. POC wil de resultaten van dit onderzoeksproject gebruiken om betere fietshelmen te maken.

In hoeverre dit relevant is voor Nederland is nog maar afwachten. Hoewel we als land bekend staan om onze vele fietskilometers, dragen tieners en volwassenen amper een helm. Er is geen draagplicht in Nederland en vooralsnog lijkt die er ook niet te komen.