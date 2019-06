De nieuwe BMW X3/X4 M met M Performance goodies

De X3 M nog dikker aankleden doe je zo.

Het is bijna een gewoonte geworden dat BMW vlak na de presentatie van een nieuw M-model de M Performance catalogus laat zien. We zagen het recent met de onthulling van de BMW M135i xDrive en nu is het de beurt aan de X3 M en X4 M.

Voor je de vraag gaat stellen of de Duitsers geen plaatjes hebben van de achterkant: nee die hebben ze niet. Blijkbaar waren in dit geval enkel de voor- zijkant en het interieur belangrijk. Wat je kunt bestellen op de X3 M en X4 M is inmiddels wel bekend. Carbon goodies in vorm van een grille omlijsting, schakelflippers of een alcantara stuurwiel. Een gloss black achterspoiler behoort tevens tot de mogelijkheden.

Wil je echt opvallen dan kun je de BMW M stickers bestellen. Het merk heeft dit keer niet gekozen voor een opvallende striping, maar de M kleuren op subtiele wijze verwerkt op de zijkant van de auto. Wie toch een beetje circus wenst moet voor de LED projector-optie gaan. Bij het openen van de deuren verschijnt het BMW-logo op de grond.

De M Performance goodies zijn zowel te krijgen op de X3 M en X4 M als beide auto’s in Competition-trim. De prijzen kunnen met al die extra’s wel behoorlijk oplopen. De X3 M is er vanaf 135.995 euro, alle info met betrekking tot de prijzen van de nieuwe X3/X4 M check je in dit artikel.