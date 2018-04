Verrek! Nederlandse wegen staan stiekem op instorten

Huh?

Vanochtend brachten we je toch nog het bericht dat Nederland zo’n beetje de veiligste wegen van heel Europa heeft. Mooi nieuws, maar zoals altijd is onderzoek maar relatief. Op dezelfde dag dat de EU-cijfers naar buiten komen, publiceren NH Nieuws en Eenvandaag namelijk hun bevindingen over de staat van het wegennet in Noord-Holland.

Wat blijkt: die staat blijkt abominabel te zijn. Scheuren, gaten in de weg, verzakkingen, betonrot, vervorming, extreme roest, alle elementen voor rampsoed zijn van de partij. De gebreken komen voort uit honderden interne inspectierapporten. Zeker twintig bruggen, tunnels en viaducten verkeren naar verluidt zelfs in dermate slechte staat dat dit direct gevaar op kan leveren voor de weggebruiker. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om meerdere viaducten van knooppunt Amstel die scheuren in het beton van de dragende constructie vertonen door overbelasting.

Consultants van Royal Haskoning zouden de overheid in 2014 al aangeraden hebben hier iets aan te doen, maar dat is tot op heden niet gebeurd. De bevindingen zijn in principe logisch. Het is namelijk niet alsof de staat per jaar miljarden binnenkrijgt aan belastingen op auto’s om dit soort dingen goed te regelen. Oh wacht…