Nederlandse Bugatti laat zich na 3 jaar eindelijk zien

Deze Bugatti staat al 3 jaar op kenteken, maar verschijnt nu pas voor het eerst in het wild.

Als M. Perridon een nieuwe Bugatti heeft, dan weet meteen heel Nederland dat. De Brouillard werd meteen voor het grote publiek tentoongesteld. Er zijn echter ook Bugatti-eigenaren die minder graag de passie delen. Of er minder mee te koop lopen, het is maar net hoe je het bekijkt. Deze Chiron werd pas na ruim 3 jaar voor het eerst gespot in Nederland.

Deze auto was in 2022 de duurste auto die op kenteken werd gezet. Sterker nog: het was destijds de duurste auto ooit op Nederlands kenteken, met een prijskaartje van €4.064.477. Dat is zelfs voor Bugatti-begrippen erg prijzig.

Het heeft drie jaar geduurd, maar nu is de auto in kwestie dan eindelijk gespot. Niet in Laren, niet in Amsterdam Oud-Zuid, maar op de A12. De eigenaar heeft de spotters dus niet opgezocht, maar werd toch gesnapt op de snelweg, onder andere door @europeancarshotsinsta.

Dat deze Chiron zo duur is heeft ook een reden. Het is namelijk een Chiron L’Ebe, waar er maar drie van gemaakt zijn. Dit was de laatste Chiron. Nu hebben we dat wel vaker gehoord, maar in dit geval gaat het om de laatste exemplaren van de ‘normale’ Chiron.

De auto is volledig uitgevoerd in blauw carbon. Dat ziet er van dichtbij heel gaaf uit, maar op deze snelwegfoto’s komt dat helaas niet goed uit de verf. De L’Ebe is verder te herkennen aan goudkleurige accenten op de velgen en de grille.

Van de L’Ebe zijn twee exemplaren uitgevoerd als Chiron Sport. De Sport is motorisch gelijk aan de reguliere Chiron, maar heeft vier uitlaatpijpen en een stugger onderstel. Als je goed kijkt op de foto’s zie je dat dit exemplaar de normale uitlaten heeft. Het wordt nu heel erg niche, maar dit is dus de enige Chiron L’Ebe die géén Sport is.

@europeancarshotsinsta heeft met deze spot een hele goede vangst gedaan en pakt daarmee de Spot van de Week. Heb je ook wat bijzonders gespot? Upload dan je foto’s op Autoblog Spots en wie weet verschijnt jouw spot volgende week in deze rubriek!

