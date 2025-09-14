‘Slimme banden’ komen naar sportauto’s: wat betekent dat?

Naast alles wat al slim is in je auto, worden nu ook je banden slim en één merk heeft al bevestigd dat ze deze technologie gaan gebruiken. Maar wat is het?

Hoe slim is té slim? Het lijkt erop dat bandenboer Pirelli die grens aan het opzoeken is. Want na alles wat slim gemaakt is ter behoeve van het gemak, komt Pirelli nu met slimme banden. En dat gaat verder dan een TPMS-sensor die meet wanneer de druk onder niveau is.

Cyber Tyre

Hoe het werkt? Samen met Bosch ontwikkelde Pirelli een band met een slimme sensor die communiceert met de ECU. Dat klinkt als een extra omslachtige versie van TPMS, maar het gaat verder dan een waarschuwingslampje op je dashboard. De Cyber Tyre, zoals de creatie wordt genoemd, gebruikt de data om de aandrijflijn van de auto beter te laten reageren op de banden. Dreigt de auto dus grip te verliezen, dan snappen de banden wat er moet gebeuren en die data wordt doorgestuurd naar de ECU, die vervolgens de motor en aandrijflijn kan aansturen om adequaat te reageren. Denk aan aquaplaning of andere soorten gripverlies. Maar het betekent ook dat een band anders reageert op basis van hoe versleten het rubber is. Volgens Pirelli heb je zo ‘meer respons op de staat van het asfalt dan ooit tevoren’.

Aston Martin

De technologie is interessant genoeg om officieel geadopteerd te worden. Aston Martin maakte bekend dat ze wel oren hebben naar de Cyber Tyre. Deze zal te zijner tijd zijn weg vinden naar de sportwagens van het Britse merk.

Uiteraard zijn er wel wat zaken waar je rekening mee moet houden met de Cyber Tyre, al zijn het zaken waardoor een auto als een Aston een ideale kandidaat is. Zo zal je een Cyber Tyre altijd moeten vervangen met een nieuw setje Cyber Tyres. Want als de hele auto voorbereid is op slimme banden, zal een setje Landsails zonder deze mogelijkheid niet fijn werken of zelfs überhaupt niet werken. Ook verwachten we dat de Cyber Tyre lekker prijzig gaat zijn (hallo lekke band rijden). En als we even ons alufo-hoedje opzetten: het is weer extra data die uit te lezen valt uit je auto, waardoor ‘ze’ nog meer weten over je auto. Grappig genoeg is de VS daarom voorzichtig met deze tech: de softwarematige kant van het verhaal is namelijk grotendeels een Chinees feestje.

Kortom: we gaan zien wat het betekent voor moderne Astons, maar de tijd dat je een setje Cyber Tyres onder je eigen auto kan leggen (en het ook echt nut heeft) ligt nog even in de toekomst.