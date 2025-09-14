Hiep hiep hoera, de BMW 5 Serie (E39) is 30 jaar oud!

Misschien wel de beste BMW 5 Serie ooit, de E39, is officieel 30 jaar oud.

Ook al heeft BMW qua cijfers niks te klagen, we hebben niet het idee dat de huidige periode bekend staat als de favoriete van fans van het merk. De vraag is enkel: kan dat nog wel? De meetlat is immers een ellenlange historie van topmodellen. En dat kunnen meerdere periodes zijn, maar wat betreft 5 Serie ligt de mediaan waarschijnlijk ergens tussen de E34 en E39. Met een klein voordeel voor die laatste.

BMW 5 Serie E39

En daar moeten we het toch even over hebben: de BMW 5 Serie E39 is officieel 30 jaar oud. Met zijn debuut op de IAA van 1995 was dit het toenmalige iX3-momentje: een belangrijke auto voor het merk. Het uiteindelijke ontwerp van Joji Nagashima (wat heel anders had kunnen zijn) pakte veel van wat de BMW E34 en andere BMW’s herkenbaar maakte, maar dan in een veel modernere carrosserie. Zo bleven details als de Hofmeister-knik en dubbele grille en zelfs de dubbele koplampen, al zaten deze nu achter één stuk glas. Iets wat BMW later nog veel meer zou gebruiken.

In 1995 begon het enkel met de 5 Serie sedan, waar je niks kleiners kon krijgen dan de 520i met de M52 zes-in-lijn (150 pk). Een 523i en 528i met diezelfde M52 (alleen dan 2.5 en 2.8 liter groot en met 170 en 193 pk) kwamen ook nog, met als topmotor de M62 V8 in de 540i. Goed voor 286 pk. Verbeterde versies van beide motoren als TÜ, evenals de nieuwe M54 zes-in-lijn, kwamen later. Ook diesels waren er pas sinds 1996, met waarschijnlijk als bekendste versie de 143 pk sterke 525tds.

M5

Pas in 1998 kwam de topversie van de BMW 5 Serie E39, de M5. Deze pakte de door M aangepakte versie van de M62 V8, die ze S62 noemden. Dit was de eerste keer dat BMW een V8 gebruikte in de M5, als je de gelimiteerde M540i (E34) uit Canada niet meerekent. Deze waanzinnig grote 4.9 liter grote V8 perste 400 pk over de achterwielen, altijd met handbak. De M5 is één van de redenen dat de E39 zo iconisch is geworden: deze luxueuze zakensedan was tegelijkertijd een rasechte muscle car. Die V8 kwam dan ook omdat BMW dacht dat deze motor beter kon scoren op de Amerikaanse markt, anders was het wellicht een V6 geworden. Gelukkig niet en zo werd de M5 een heerlijk manusje-van-alles, een totaalpakket waarvan eigenlijk alles klopt.

Touring

Ook ietsje later kwam de BMW 5 Serie E39 als Touring. Alle pret van de sedan, maar dan met een lel van een kofferbak. De Touring zat qua motorenaanbod op één lijn met de sedan, al kwam er nooit een E39 M5 Touring. Ergens is dat een vreemde keuze, want de E34 was er immers wel als Touring. Alleen gezien diens succes (of gebrek daaraan) is het wellicht te begrijpen waarom de kosten niet opwogen tegen de baten.

Facelift

Dan is er nog de kwestie van welke iteratie van de BMW 5 Serie E39 het mooiste is. In 2000 ontving het hele gamma namelijk een facelift, of zoals BMW het noemt, een LCI. Uiteraard is dit wanneer de technisch verbeterde motoren kwamen, naast nieuwe opties en een her en der herzien uiterlijk. Nieuwe bumpers voor en achter, bijvoorbeeld. Ook werden de angel eyes, die BMW corona rings noemt, een bijzondere toevoeging aan de koplampen. Het is een perfect voorbeeld van een verrassend subtiele facelift waar toch het uiterlijk enorm van opknapt, qua tijdloosheid dan.

Jubileum

Goed, de E39 dus. Een prachtig totaalpakket, tijdloos lijnenspel dat hem echt wel een moderne klassieker maakt, M5-variant om je vingers bij af te likken en bovenal een rasechte BMW. Je zou bijna zeggen met de kennis van 30 jaar later: zo mooi worden ze nooit meer. Helemaal wetende dat de BMW 5 Serie E60 juist heel erg controversieel was (en tot op zekere hoogte is). Er zijn naar verluidt bijna 1,5 miljoen E39’s gebouwd van 1995 tot en met 2003, waarvan slechts 266.000 een Touring waren.