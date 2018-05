Nederlandse Model S Shooting Brake is een feit!

Niet alleen op je beeldscherm, maar ook op de openbare weg.

Als klein land is het gemakkelijk overzien te worden door allerlei grote spelers op deze aardkloot. Echter heeft een verzameling van Hollanders de afgelopen tijd ongelooflijk hard gewerkt om ons iets te geven waarvan onze groene, chauvinistische harten zullen smelten. Het is misschien niet de eerste shooting brake, maar dit is wel de eerste volledig Nederlandse Tesla Model S Shooting Brake. En dat precies terwijl we onze EV 10-daagse houden.

Het begint allemaal bij Floris de Raadt. De Nederlander roept de hulp in van RemetzCar, nadat hij geprikkeld is door het idee van een elektrische Shooting Brake. Het liefst een Tesla. De koetsenbouwer heeft op dat moment al ervaring met het ombouwen van Tesla’s, daar het bedrijf uit Lisse in het verleden al aan de slag ging met een op de Model S gebaseerde lijkwagen. Samen met Niels van Roij, een in London gevestigde ontwerper, worden de lijnen van de shooting brake ontwikkeld.

RemetzCar gaat in het ombouwproces deskundig te werk en laat de originele vormen van de wagen grotendeels intact. In ieder geval de kreukelzones blijven onaangetast. Aan de achterzijde herkennen we de welbekende stijl van de shooting brake, die tevens de doorlopende A-stijlen en het panaromadak mogelijk maakt en accentueert. Daarnaast heeft de wagen nog een unieke groene kleur.

Nota bene onze eigen @casperh wist de Tesla vorige week op de snelweg te spotten, terwijl de bolide onderweg was naar één of andere achtertuin om tentoongesteld te worden.

Smijten we de wagen door de kentekencheck, dan ontdekken we iets dat we niet direct hadden verwacht. In tegenstelling tot wat de kiekjes doen vermoeden, hebben we niet te maken met een nieuw model, maar met een Model S P85 uit 2013. Afgezien van de Shooting Brake conversie, is er dus overduidelijk meer aan de wagen gedaan om hem anders te doen overkomen. Het mag de pret niet drukken, het is een geslaagd project.