Très cool: deze Clio V6 lijkt zo uit de showroom te komen

Misschien wel de gaafste hot hatch ooit. Hij kan van jou zijn.

De hot hatches van vandaag de dag zijn eigenlijk vrij simpel in te delen. Je hebt de budgetknallers zoals de Volkswagen Up! GTI en de Renault Twingo GT, het iets serieuzere spul zoals de Peugeot 208 GTi en de Ford Fiesta ST en bovenaan de voedselketen staan de Mercedes-AMG A45 en de Audi RS3. In principe zijn al deze auto’s gewoon zoals we gewend zijn: motor voorin, aandrijving voorin, of in de topklasse over alle vier de wielen. Eén auto valt hier echter buiten de boot: de Twingo. Die Renault heeft namelijk zowel de motor achterin als achterwielaandrijving.

Om nou de Twingo de spirituele opvolger van de Clio V6 te noemen gaat wat ver. De Twingo heeft altijd zijn motor en aandrijving achterin gehad, de Clio is echter groots aangepakt. Laatstgenoemde kwam in 1999 op de markt en leek op geen één bestaande hot hatch. Breed uitgeklopte wielkasten, achterwielaandrijving en de motor achterin. Die motor was ook niet de minste: een 3.0 V6. Er kwam zo’n 225 pk uit, wat toen der tijd veel was. Het is en was altijd al een vreemde eend in de bijt. 19 jaar later is hij dat nog steeds, maar het is wel een hele gave vreemde eend.

Daarom was het watertanden op de redactie toen dit blauwe exemplaar voorbij kwam. Niet alleen omdat de blauwe kleur de auto goed staat, maar ook omdat hij er kakelvers uit ziet. Volgens de advertentie is hij dat ook. Bouwjaar 2002, oftewel het laatste levensjaar van de Phase I, met 12.493 km op de klok. We rekenen 780 km per jaar, wat weinig is.

Goed, deze Clio is dan ook niet de perfecte dagelijkse auto. Hij is ietwat lomp, dorstig en zeldzaam. Ook is de normaal relatief praktische Clio-kofferbak vervangen door een kleine bagageruimte omdat de rest is opgeslokt door de motor. Snap je ook gelijk waarom de auto geen daverend succes werd, want een beetje praktisch gemak is toch een leuke bijkomstigheid van een hete hatchback.

Dat een auto in zo’n staat een echt verzamelobject is, bevestigt de prijs van 49.950 euro. Wat de gek ervoor geeft, al moet je ook wel echt gek zijn om deze Clio te willen hebben. Maar onder de noemer Franse charme zijn er vast zulke gekken. Want een gave auto is het zeker.

Met dank aan Stefan voor de tip!