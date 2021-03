Audi zet een punt achter ontwikkeling verbrandingsmotoren - Autoblog.nl

Aan alle mooie dingen komt een eind. Ook aan de verbrandingsmotor.

De Audi RS e-tron GT liet zien dat er met een elektrische Audi helemaal niks mis hoeft te zijn. Dat betekent niet dat we de verbrandingsmotor graag zien vertrekken bij het merk met de vier ringen. Toch gaat het die kant op. Sterker nog: de CEO heeft vandaag een harde boodschap voor de petrolheads.

Markus Duesmann, die het stokje overnam van Bram Schot, laat weten dat Audi geen nieuwe verbrandingsmotoren meer gaat ontwikkelen. Tenzij de Duitsers zich bedenken gaan we dus niet meer meemaken dat Audi een nieuwe benzine- of dieselmotor introduceert. Nu zou dat sowieso geen spectaculair blok meer worden, dus dat scheelt.

Duesmann geeft de strenge Euro 7-norm die er aan zit te komen de schuld. Het zet fabrikanten voor een enorme technische uitdaging, terwijl de voordelen voor het milieu beperkt zijn, aldus de Audi-topman. Het merk gaat er daarom netjes voor zorgen dat het huidige motorengamma aan de eisen voldoet, maar een nieuwe verbrandingsmotor? Daar beginnen ze niet meer aan.

Door een punt te zetten achter de ontwikkeling van nieuwe verbrandingsmotoren heeft Audi een belangrijke en tevens rigoureuze beslissing genomen. Er volgt nu onvermijdelijk een punt waarop Audi de verbrandingsmotor definitief vaarwel moet zeggen. Eerder dit jaar gaf Duesmann al aan dat dit ergens in de komende 10 tot 15 jaar gaat gebeuren.

Het gaat nu dus aankomen op de e-tron-modellen. Na de e-tron, de e-tron Sportback en de e-tron GT komt binnenkort de volgende in het rijtje. Dit wordt de e-tron Q4. De Duitsers deelden vorige week al beelden van een prototype, dus de onthulling kan niet héél lang meer duren. De Q4 is een slagje kleiner dan de e-tron. Op termijn volgen er nog kleinere en dus goedkopere EV’s van Audi.

In 2025 (over vier jaar dus al) wil Audi twintig elektrische modellen in het gamma hebben. Dat zullen vast niet allemaal compleet verschillende modellen zijn, maar er moet tegen die tijd dus aardig wat te kiezen zijn voor de e-tron-klant.

