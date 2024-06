Nederlandse politie kiest voor BMW met achterwielaandrijving

Gelukkig, na de BMW X1 kiest de Nederlandse politie voor een BMW met achterwielaandrijving.

In elke klasse is er wel maatstaf en een aantal concurrenten die er dichtbij zitten. Zoek je een grote limousine? Koop dan een Mercedes-Benz S-Klasse. Met een Audi A8 of BMW 7 Serie zul je je absoluut niet bekocht voelen, maar de S-Klasse definieert zijn klasse. Het zelfde geldt voor de Range Rover en Porsche 911.

In de motorfietswereld geldt dat natuurlijk ook. We gaan het nu eventjes hebben over de grote toerfietsen voor het politiekorps. Daar is namelijk maar één favoriet en dat is de BMW RT1250. De BMW RT is al jarenlang de gedoodverfde maatstaf van zijn segment. Sterker nog, de RT1250 is dermate dominant dat de andere merken nauwelijks meer wat doen in dit segment.

Nederlandse politie kiest BMW

De enige concurrent is de Honda NT1100, maar die is ietsje lichter, ietsje minder luxe en véél goedkoper. Dus ja, met de aanbesteding voor de politie wordt het lijstje vrij kort. Sterker nog, het is mogelijk dat er (op de Honda na) alleen maar BMW’s op staan. Naast de R1250RT is de K1600GT ook een tour-fiets.

Die laatste is met een zes-in-lijn een tikkeltje over de top voor de politie. Leuk weetje: BMW motorfietsen met een boxermotor worden aangeduid met een ‘R’ en de lijnmotoren met een ‘K’. Dus een R1250 heeft een 1.250 cc boxermotor en een K1600 een 1.600 cc lijnmotor. Makkie, toch?

Dus andermaal heeft BMW de aanbesteding gewonnen. De motor in kwestie is de R1250RT-p, waar de ‘p’ staat voor pliesie. Zie het een beetje als de taxi-specificatie voor de Mercedes-Benz E200d. Sommige producten worden dermate vaak voor bepaalde doeleinden gebruikt, waardoor de fabrikanten kant-en-klare versies aanbiedt.

Aanbesteding winnen niet moeilijk

Met de gewonnen aanbesteding is BMW Motorrad Nederland zich verzekerd van 7 jaar afname van BMW motorfietsen aan de politie. Voor de politie was niet alleen de motor, maar ook het dealernetwerk van belang, met name voor spoedreparaties. Deze fietsen worden zeer intensief gebruikt, dan is niet alleen betrouwbaarheid van belang, maar ook hoe snel er iets gefixt kan worden.

Goedkoop is de RT1250RT-p. Allerminst. Een gewone standaard R1250RT kost namelijk al meer dan 25.000 euro. Helaas heeft Indian in Nederland hun idee doorgezet en geprobeerd om hun toffe motorfietsen om te bouwen tot politiemotoren. Dat zou echt geweldig zijn geweest.

BMW en de politie zijn sowieso wel goede vriendjes. Naast de R1250RT heeft BMW ook onlangs de tender gewonnen om de X1 te mogen leveren, samen met Ford (dat Kuga’s in gaat zetten). In tegenstelling tot de motorfiets heeft de X1 voorwielaandrijving. De R1250RT is nog een échte BMW, dus met tweecilinder boxermotor en cardanaandrijving.