BMW wordt eindelijk weer gewoon premium

Make BMW great again. Na een rare fase van worstelen met de eigen identiteit, wordt BMW weer gewoon premium.

Het was een hard gelag vijftien jaar geleden, toen ons favoriete merk aankondigde voorwielaangedreven auto’s te gaan bouwen. Decennialang kon je bij BMW van één ding zeker zijn en dat is dat je premium achterwielaandrijving kreeg. Dit superieure concept zorgt onder andere voor fijnere rij-eigenschappen en de mogelijkheid tot driften. Maar ook voor een betere gewichtsverdeling, mooiere proporties, geen aandrijfreacties in het stuur et cetera. Het is een beetje duurder om te fabriceren en kost wat ruimte, maar is juist daarom, de ultieme premium.

BMW was zo trots op dit feit dat het zelfs reclameposters maakte waarin het hazen de concurrentie de maat nam. Zij die platforms deelden met Volkswagen bijvoorbeeld, of om volume te draaien op de proppen kwamen met de A- en B-Klasse. En toen opeens kwam een wending. 1-Serie klanten zouden niet eens weten dat hun auto RWD was, aldus BMW. Dus werden voorwielaangedreven ‘BMW’s’ geïntroduceerd. En werd uiteindelijk ook de Einser, een Golfesque FWD-gebakje. Het was een beetje alsof D66 opeens niet meer voor een referendum zou zijn, de ‘sleepwet’ toch maar de WIV ging noemen en in plaats van voor radicale gelijkheid voor de wet te strijden, inzet op maatregelen die vanuit overheidswege mensen verdeelt op basis van sekse en ras. Kortom alsof je exact het tegenovergestelde gaat doen van waar je altijd voor gestaan hebt. Volstrekt ongeloofwaardig en ondenkbaar. Oh wacht.

Enfin, onder het motto beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald, gaat BMW de zaken nu corrigeren. En mogelijk zelfs ook MINI’s RWD maken. Het is wel een beetje ‘noodgedwongen’. Maar ach, dat mag de pret niet drukken. Bij een bijeenkomst in Landshut om nieuwe technologie (de Neue Klasse en de ‘gen6′ accu’s) te bespreken, kwam BMW’s Joachim Post aan het woord. Hij gaf de toehoorders stiekem een paar nieuwtjes mee. De Nederlandse politie blijkt net iets te vroeg te zijn geweest met hun FWD instap-BMW’s.

Toekomstige elektrische BMW’s zullen namelijk één, twee, drie of vier elektromotoren hebben…maar nooit slechts een motor voorin. De reden is dat alleen de nieuwe elektromotoren die achterin geplaatst worden, een geïntegreerde versnellingsbak hebben. Na een beetje 1+1 optellen en vraag-wedervraag, kwam het hoge woord en zodoende uit: BMW’s worden in de basis weer achterwielaangedreven, ook de kleintjes. En zelfs potentieel de MINI’s. Waarvan akte. Hoezee?