Nederlandse garage is gevuld met machtig spul

Helaas komt de autocollectie niet met het huis.

Bij de naam Cruquius denk je aan een exotische bosvrucht, een pittig dure optie op een Bentley, een Griekse mondslijmvliesontsteking óf aan de kleine gemeente in de Noord-Hollandse polder. Deze villa, die momenteel te koop staat, is te vinden in dit dorp en beschikt over een fraaie garage.

Volgens de advertentie op Funda betreft het een vrijstaande loods, die nu toevallig gebruikt wordt om auto’s te stallen. Afgaande op de foto’s kan hier wel het één en ander geparkeerd worden. De huidige eigenaar is een duidelijke autoliefhebber. Er staat een fraaie Mercedes SL, een AMG GT, maar ook een bizar brute Mercedes-AMG S65 met een 600+ pk sterke V12 Biturbo. En wat te denken van de Cadillac Escalade.

De loods is een echte mancave. Zo is er een fitnessruimte en een zitkamer mét bar. De villa uit 2000 staat te koop voor 1,7 miljoen euro. De woning komt met twee badkamers, 8 slaapkamers en 84 zonnecollectoren zodat je zelf stroom opwekt. Een nadeeltje is dat Schiphol om de hoek ligt, dus je moet tegen het geluid van vliegtuigen kunnen.