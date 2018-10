WTF: Schiphol valet jat sleutels reizigers, trekt in hun huis

Het moet niet gekker worden.

Lang leve dorpse oplettendheid! In het Friese Gorredijk heeft een waakzame buurman een bizar verhaal tot een goed einde weten kunnen brengen, door de politie in te schakelen nadat hij zijn “nieuwe” buren niet vertrouwde. Het stel dat naar eigen zeggen met toestemming van de eigenaren op het huis aan het passen was, bleek namelijk op een totaal andere manier aan de sleutels te zijn gekomen.

Het stel, bestaande uit een parkeerbeheerder van Schiphol en zijn vriendin, had de sleutels in handen gekregen door het werk van de man. Aan de politie biechtte hij op dat hij werkzaam was voor een bedrijf bij Schiphol dat valet parking aanbiedt en de sleutels op deze manier had weten te verkrijgen. Het stel dat daadwerkelijk in het huis woonde, had niet alleen hun autosleutels bij het bedrijf achtergelaten, maar ook hun huissleutels. In het systeem van het bedrijf kon hij vervolgens de adresgegevens vinden van de vakantiegangers en tijdig intrekken met zijn vriendin.

Omdat de buurman ineens nieuwe gezichten zag en een voor hem onbekende auto op de oprit bemerkte, vroeg hij aan buurtgenoten of zij wel op de hoogte waren van de ontwikkelingen. Nadat iedereen liet kennen dat zij van niets wisten, nam hij contact op met de politie. Na een kort bezoek kwamen zij er vervolgens uit dat het stel op deze manier was ingetrokken.

Als klap op de vuurpijl bleek de man geen woon- of verblijfplaats te hebben. Zijn vriendin was een Fillipijnse vrouw die hier, naar het schijnt, illegaal in het land is. Uiteraard vond de politie daarna ook nog eens drugs in de woning. Het is niet duidelijk wat er met het stel gaat gebeuren.