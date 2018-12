Zo maak je de nieuwe Mercedes A-klasse tot een foute bak

Nog maar net op de markt en nu al verpest.

Probeer van de nieuwe A-klasse maar eens een stoere bak te maken, zonder dat het er belachelijk uit komt te zien. Mercedes-AMG heet een keurige job gedaan bij de A 35, maar tuners slaan vaak de plank mis door meteen over-de-top te gaan.

Lorinser heeft de hatchback onder handen genomen en het resultaat is nu niet bepaald een schoonheid te noemen. Het verzacht de pijn te weten dat de tuner slechts 25 stuks gaat maken van deze Mercedes. Lorinser noemt het de Green Series. In de basis is dit een A 250, die op tal van fronten is aangepakt.

Allereerst een altijd welkome upgrade op motorisch gebied. De geblazen viercilinder gaat van 224 pk naar 258 pk. Het koppel stijgt van 350 Nm naar 420 Nm. Het sprintje naar de honderd zal door deze upgrade in minder dan zes tellen gedaan zijn, wat absoluut keurig is natuurlijk.

Helaas ging het mis toen Lorinser uiterlijke fratsen ging verzinnen voor de A250. Het Mercedes-logo in de grille werd vervangen, de A-klasse kreeg een setje nieuwe lichtmetalen en aan de achterkant prijken nu vier schoorstenen. Misschien schaamt de tuner zich ook wel voor deze auto, want de foto’s zijn bijzonder donker. Het is bijna niet te zien dat zowel de velgen als de sticker op de zijkant groen van kleur zijn. Ga maar even wisselen, Lorinser.