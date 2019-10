Nederlandse Jaguar-replica in puin bij eenzijdig ongeval

Een incident met de nodige schade aan de auto.

Vanmorgen heeft op de Rechterensedijk in Dalfsen (Overijssel) een eenzijdig ongeval plaatsgevonden. Een Jaguar XJ-S, omgebouwd als een XK180 replica, is uit een bocht gevlogen en tegen een houten vangrail geklapt. Daar bleef het niet bij, want de auto schoot nog naar links en kwam tegen een boom tot stilstand.

Ondanks de klap is de bestuurder niet (ernstig) gewond geraakt bij het incident. Er kwam een ambulance ter plaatse om de chauffeur na te kijken. Een ritje naar het ziekenhuis bleek niet nodig en de bestuurder kon ter plekke door het ambulancepersoneel geholpen worden.

Deze bocht in Dalfsen staat bekend als een beruchte bocht. De schade aan het voertuig is aanzienlijk. Er zijn meerdere van dit soort XK180 replica’s in Nederland. De schade lijkt zo op het eerste oog te repareren. De motorkap is beschadigd en er is een nieuwe voorbumper nodig. Of de motor ook een opdonder heeft gehad is niet goed te zien. De voorruit is tevens aan vervanging toe. De stevige vangrail en boom hebben op het eerste oog amper schade opgelopen. De auto in betere tijden bekijken kan op Autojunk.

Fotocredit: GinoPress B.V.