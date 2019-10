Dit betaal je voor de gloednieuwe Peugeot 2008

Peugeot heeft de prijzen bekend gemaakt voor hun nieuwe bestseller, de 2008.

Het is typisch zo’n auto die stiekem overal rondrijdt, de Peugeot 2008. Het is geen waanzinnig in het oog springende auto, mede door zijn compacte afmetingen en sierlijke lijnvoering, zeker voor zijn soort. Maar ondertussen is het in Nederland best een hit te noemen. In de afgelopen jaren heeft Peugeot Nederland van de vorige 2008 (afbeelding onder) namelijk meer dan 27.500 exemplaren weten te slijten.

In de topjaren 2016 en 2017 werden er meer dan 5.000 exemplaren van verkocht. Met zoveel modellen in de showroom tegenwoordig, zijn dat zeer solide getallen. Kortom, voor Peugeot is de nieuwe 2008 wederom een heel belangrijke auto. Aangezien in dit segment de prijs eveneens van belang is, zijn we benieuwd wat je nu neer moet tellen voor een verse 2008.

Instappen

De goedkoopste versie, de instapper, kost 25.670 euro. Voor dat geld heb je een 2008 Active 1.2 Puretech met 100 pk en handgeschakelde zesbak. De vorige 2008 in dezelfde specificatie koste 24.610 euro, maar dan had je wel 10% meer vermogen onder de kap. Voor 1.900 euro extra heb je de ‘Allure’-uitvoering met dezelfde aandrijflijn. De Allure heeft items als 17″ lichtmetaal, climate control en een achteruitrij camera standaard. Dieselen kan met de 1.5 BlueHDi met 100 pk. Deze kost 27.510 in Active-trim.

Sportief

Wil je een sportiever aangeklede Peugeot 2008, dan kan dat met de 2008 GT-Line en de 2008 GT. De 2008 GT-Line is er vanaf 31.260 euro en de 2008 GT kost 36.960 euro. Uiteraard zijn deze uitvoeringen veel completer uitgerust. Ook heb je automatisch een sterkere motor tot je beschikking.

Elektrisch

Het meest belangrijke is wellicht de Peugeot e-2008. Dat is namelijk de volledig elektrische variant van de 2008. Deze kost 40.930 euro. Op een paar kleine visuele details na, ziet ‘ie er hetzelfde uit als de gewone 2008. Het grote verschil zit onderhuids. De e-2008 heeft een 136 pk sterke elektromotor en kan op een volle lading 310 km ver komen.

Concurrenten 2008 benzine:

Als het gaat om de benzine 2008, lijkt het alsof deze vrij prijzig is. Zo heb je voor 19.800 euro al een Seat Arona 1.0 TSI Reference en een een Volkswagen T-Cross 1.0 TSI (95 pk) is de jouwe voor 22.655 euro. De duurste uit de Volkswagen Group is de Skoda Kamiq, die 23.790 euro moet kosten. Eh, Skoda was toch de betaalbare Volkswagen? Voor alledrie geldt namelijk hetzelfde: ze zijn vrij kaal uitgerust in vergelijking met de 2008. Andere concurrenten zijn de Ford Puma en Renault Captur, maar daarvan zijn de prijzen nog niet bekend.

Concurrenten elektrisch

Als het gaat om elektrische concurrenten is er minder te kiezen. De technisch identieke DS 3 Crossback E-Tense in ‘So Chic’-trim kost 43.190 euro. Die auto wordt iets hoger in de markt gezet, dus op zich een logisch prijsverschil. Dan is er nog de Hyundai Kona Electric Comfort die 41.595 euro kost. Deze is een half maatje groter, maar volledig elektrisch en een compacte crossover. Dus je zou ze beide kunnen overwegen. Hetzelfde geldt voor de Kia e-Niro DynamicLine, die 44.310 euro kost. Als laatste een outsider die op papier erg dicht in de buurt komt van de e-2008, is de MG ZS EV Comfort, waar 29.990 euro voor neergeteld moet worden.

De Peugeot 2008 staat in januari 2020 bij de Nederlandse Peugeot-dealers. Op de e-2008 zul je iets langer moeten wachten, die staat in de showrooms vanaf maart 2020.