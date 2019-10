Vlaanderen stopt met subsidie voor elektrische auto

Belgen, grijp nu nog je kans om goedkoper een EV te scoren.

Een nieuwe elektrische auto is in de aanschaf duurder in vergelijking met een benzine- of dieselauto. De forse aanschafprijs kan een afschrikkende werking hebben. Mede daarom is de markt van de EV’s in Nederland met name in handen van de zakelijke rijder. In ons land wil de regering elektrisch rijden uiteindelijk ook voor particulieren aantrekkelijk gaan maken.

In Vlaanderen kun je rekenen op een korting als je een elektrische auto koopt. Deze premie is afkomstig van de regering, maar ze gaan in België stoppen met deze regeling. Het premiebedrag van maximaal 4.000 euro verdwijnt per 1 januari 2020. De beslissing is vandaag genomen door de regering in Vlaanderen. Reden voor deze beslissing is dat het beoogde doel niet is bereikt. In heel 2018 is slechts 415 keer gebruik gemaakt van de premie. Dit terwijl er toch 3.648 elektrische auto’s zijn verkocht.

FEBIAC, de Belgische en Luxemburgse automobiel- en tweewielerfederatie, noemt de beslissing van de Vlaamse regering om de premies voor elektrische wagens te stoppen een slechte zaak. Volgens hen zal dit een belemmering opleveren in het vergroenen van het Belgische wagenpark. In België is het nu zo dat minder dan 1% van de particuliere autokopers voor een elektrische auto kiest.