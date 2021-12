BMW levert de eerste M4 GT3’s af aan klanten

Of de klanten van de eerste M4 GT3’s een hartverzakking hebben gekregen, weten we niet zeker.

I’m a monster, I’m a killer, I know I’m wroooooong, yeah. I’m a problem, That’ll never ever be sooooolved…Dat is toch wel het eerste liedje wat in je opkomt als je deze monsterlijke M4 GT3’s ziet. Onlangs heeft collega @willeme al een designstudie gedaan over de M4 GT4, het wat minder wilde broertje van de M4 GT3. Die auto heeft een laffe restrictor en levert minder pk dan het straatmodel. De GT3 is echter een heel ander verhaal.

Opvolger M6 GT3

Het is feitelijk de opvolger van de goede oude M6 GT3. Die werd, net als de M8 GTE, vaak geridiculiseerd vanwege zijn formaat. Gemeen eigenlijk, want de M6 GT3 kon er ook niks aan doen dat ‘ie zo’n fors lichaam gekregen heeft van zijn makers. Qua motor heeft de downsizing nu in ieder geval ook op het circuit toegeslagen. Waar de M6 nog een 4.4 V8 had, ligt er onder de kap van de M4 GT3 een variant van de S58 uit het productiemodel. Die is voor de gelegenheid wel opgepompt naar 590 pk. Maar los van de motor, heeft de GT3 eigenlijk niet zoveel van doen met het model waarop ‘ie officieel baseert.

Langer dan een 5-Serie

Het is namelijk stiekem nog steeds een hele forse jongen. Met een lengte van 5,03 meter, is ‘ie langer dan dan een 5-serie en zelfs langer dan een E38 Siebener. Het past in de trend dat raceauto’s tegenwoordig joekelgroot zijn. De praktijk leert dat je dan ook meer real estate hebt om de aerodynamica te optimaliseren.

Eerste exemplaren uitgeleverd aan klanten

De M4 GT3 is deze zomer al officieel gelanceerd. Toen was de auto echter nog niet helemaal uitontwikkeld. Nou kan je je afvragen in hoeverre een raceauto ooit überhaupt echt uitontwikkeld is. Maar inmiddels acht BMW de auto in ieder geval wel rijp voor klanten. De eerste exemplaren zijn inmiddels uitgeleverd bij BMW Welt aan lieden die minimaal 415.000 Euro netto op tafel gelegd hebben voor dit privilége. De plaatjes kunnen als aanstootgevend beschouwd worden. Maar je hebt ze nu al gezien, dus euhm, sorry. Laat weten of jij deze auto op het circuit durft te bekijken, in de comments!