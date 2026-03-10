Nederlandse politie gebruikt drones als extra flitspalen op snelwegen

Je kunt een boete krijgen doordat je gezien bent door een drone.

Naast de ouderwetse flitskast heeft de Nederlandse politie tegenwoordig verschillende instrumenten om jouw verkeersovertredingen vast te leggen. Denk aan de mobiele flexflitser, de focusflitser en de agent met het laserpistool. Dankzij de Verkeerspolitie Oost-Nederland weten we nu dat er een nieuwe methode bij is gekomen: de politie gebruikt drones tijdens verkeerscontroles.

Drones zijn in principe niet nieuw binnen de politie in Nederland. De onbemande vliegtuigjes helpen al even bij het opsporen van vermiste personen, foto’s schieten van ongelukken of het in beeld brengen van een evenement. Maar nu wordt de drone dus ook ingezet door de verkeerspolitie bij controles.

Drones controleren GEEN automobilisten

De drones hebben een zeer specifieke rol bij de politiecontrole van de eenheid in Oost-Nederland. Op Instagram lezen we hoe de politie, de drone inzet: ”Door de toenemende overlast van inhalende vrachtwagens op de A1 tussen Hengelo en Oldenzaal hebben we met behulp van drones gehandhaafd op het inhaalverbod”, schrijft de politie.

Volgens de agenten was dit ook hard nodig, want ”de overtredingen liepen de spuigaten uit”. En kijk aan: de inhaalcontrole met de drones werkt. ”In totaal hebben we zo’n 15 bekeuringen uitgeschreven, waarvan er 3 direct zijn geïnd”, meldt de verkeerspolitie. Dat hadden er veel meer kunnen zijn, geven de agenten teleurgesteld toe. ”Helaas hebben we noodgedwongen ook een groot aantal overtreders moeten laten gaan”, lezen we.

Toch is de controle via drones goed bevallen, want de politie-eenheid gaat vaker van dit soort controles houden. Weet dus als vrachtwagenchauffeur dat de pakkans op illegaal inhalen wat gegroeid is. Het is niet bekend of de politie ook drones gaat inzetten of al inzet tegen andere verkeersovertredingen

Nederlandse politie en drones

Na wat tests in 2024 gebruikt de politie inmiddels al een tijdje de onbemande vliegtuigjes. Deze drones zijn niet speciaal voor de politie gemaakt, maar kun jij ook gewoon kopen. Je herkent ze ook niet aan politiestickers of iets dergelijks. Er is geen plek op de drone voor plakplaatjes, wat ook nog eens het gewicht zou verhogen.

Als de politie op een snelweg gaat controleren met drones moet het opvallende borden die aangeven dat er zo’n controle aan de gang is (zie de hoofdafbeelding). De politie mag, anders dan hobbyvliegers, op plekken vliegen waar anderen dat niet mogen. Hiervoor hebben de agenten een speciale ontheffing bij de Inspectie Leefomgeving & Transport.

Foto: Politie Nederland