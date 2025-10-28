Italië maakt de Nederlandse politie stinkend jaloers

Een E450d is leuk, maar dit is andere koek.

De Nederlandse politie is apetrots op hun nieuwe E-Klasses. En natuurlijk, een zes-in-lijn diesel met 367 pk en 750 Nm ís ook gewoon heel lekker. Deze verbleekt echter bij de nieuwe aanwinsten van de Italiaanse collega’s.

De Carabinieri heeft twee hele dikke auto’s in gebruik genomen: een Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio en een Maserati MCPura. Het gaat daadwerkelijk om twee auto’s, niet om twee modellen, dus zó jaloers hoeft de Nederlandse politie ook weer niet te zijn.

Beide auto’s zullen ingezet worden voor één specifieke taak, namelijk spoedtransport van bloed en organen. Voor dit doeleinde gebruikt de Italiaanse politie al langer dikke bakken, waaronder een Lamborghini Huracán en een Lotus Evora. Ook hadden ze eerder al een Giulia Q.

Nu hebben ze dus weer een nieuwe Giulia Quadrifoglio in gebruik genomen, deze keer de facelift. Dat maakt voor de snelheid van het transport niet heel veel uit: de vernieuwde versie heeft 520 pk in plaats van 510 pk.

Mocht de politie héél veel haast hebben, dan kunnen ze de Maserati MCPura pakken. De naam van dit model is nieuw, maar het is gewoon een subtiele facelift van de MC20. In deze auto hebben de agenten 630 pk en 730 Nm tot hun beschikking. Ze moeten nog opletten dat de organen intact blijven.

Als er ergens autoliefhebbers bij de politie zitten dan is het wel in Italië, dus het wordt vechten om de sleutels van deze auto’s. De overige agenten zullen genoegen moeten nemen met een Tonale of een gewone Giulia.