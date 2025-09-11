Nederlandse politie gedraagt zich als typische Mercedes-rijder

De diesel E-klasse is nog maar net in de stal of agenten vertonen Merc-rijdersgedrag.

Langzaam maar zeker laten meer en meer nieuwe Snelle Interventie Voertuigen (SIV) van de politie zich zien. Begin dit jaar hoorden we voor het eerst via een man in een regenjas dat de politie ging overstappen van A6’jes naar E-klasses. Een paar maanden later kregen we de eerste beelden in handen en niet veel later kwam de politie uit voor de wisseling van de wacht.

Toch zijn de Mercedessen die je nu in het wild tegenkomt nog niet operationeel. De politie-eenheid van Rotterdam meldt bijvoorbeeld dat er een stel E-klasses bij ze op de stoep staan. De SIV staat tijdelijk bij de Rotterdamse agenten. De eenheid mag de ‘Proof of Concept’-test uitvoeren met de Mercedes.

Politie-expert Edwin Tamboer legt uit dat het experiment ”wil zeggen dat wij als gebruikers nog kunnen testen of de materialen en inbouw zoals bedacht wel functioneel zijn of eventueel nog aangepast moeten worden”, schrijft Tamboer op LinkedIn. Hij voegt toe: ”de komende jaren zullen de Audi’s langzaam vervangen worden door deze”.

Politie Nederland = typische Merc-rijder

Goed, de reden dat we je dit allemaal vertellen zit in een geinige verspreking van Politie Nederland op Facebook. Ze gebruiken de LinkedIn-post van Tamboer voor de eigen socials. Moeten ze zeker doen, maar dan moeten ze Tamboer wel goed quoten.

Tamboer zegt volgens de afbeelding van Politie Nederland: ”De komende tijd wordt deze Mercedes AMG volop getest als ons nieuwe snelle interventie voertuig.” Auw, auw, auw: ze noemen de E450d 4Matic AMG Line, een AMG. Daarmee aapt de politie een groot deel van de Mercedes-klandizie na. Voel je aangesproken als je een nep-badge achterop je Merc hebt geplakt.

”Elektrische rijden doen we op de kermis”

Ik scrollde nog even verder onder het LinkedIn-bericht van de politieman. Er worden nog wat interessante vragen aan hem gesteld met nog interessantere reacties. Zo vraagt iemand waarom er niet gekozen is voor een elektrische SIV? De politie wil op termijn namelijk alleen maar stekkerauto’s in het arsenaal hebben. De reactie van Tamboer: ”Elektrisch rijden doen we op de kermis..😉..Nee, totaal ongeschikt voor ons werk.”

Een andere vraag gaat over de keuze voor de sedan. Mercedes heeft namelijk ook een stationversie van dezelfde diesel-E-klasse. De extra ruimte van de Estate is volgens de expert overbodig: ”We nemen maar heel weinig mee hoor. De ruimte die we nodig hebben is heel beperkt. De station is echt niet noodzakelijk.” Opvallend, want de politie koos bij de A6 wel voor de Avant.

Specificaties E-klasse AMG Line politieauto

Omdat de cijfertjes best lekker zijn voor een Nederlandse politieauto nog even de specs. De E450d heeft een mild-hybride aandrijflijn waarbij een 3,0-liter zes-in-lijn de hoofdrolspeler is. De krachtbron produceert 367 pk en 760 Nm. Daar zouden wij de 286 pk sterke Audi ook op inruilen.

Hij sprint in 4,8 seconden van 0 naar 100 en de topsnelheid is 250 km/u. Voor wie het wil weten: particulieren betalen minimaal € 127.594 voor de politie-Merc. Kijken we naar de kentekengegevens van de E-klasse op de foto’s, dan zien we een catalogusprijs van € 124.645.

Foto: Edwin Tamboer (LinkedIn)/Team Verkeer Politie Rotterdam