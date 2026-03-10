Goed nieuws: F1 kan al heel snel wél leuk worden door minder elektrisch vermogen

De FIA kan heel snel regelwijzigingen doorvoeren.

Het is wat met die Formule 1. De ene keer is het inhalen te moeilijk en krijgt de FIA een klaagzang vanwege een snoozefest, de andere keer wordt er weer te veel ingehaald en wordt de sport vergeleken met Mario Kart. Eerlijk is eerlijk: de kritiek is terecht. Door de grote snelheidsverschillen als gevolg van het belang van de elektromotor is de nieuwe F1 niet alleen minder leuk om naar te kijken, het is ook nog eens gevaarlijker. En dus moet er wat veranderen, vinden ook de bazen van de Formule 1 en de FIA.

De eindverantwoordelijke bij alle eenzitsraceklasses van de FIA is Nikolas Tombazis. Hij geeft duidelijkheid over de stand van zaken. Er is blijkbaar een overleg geweest tussen de F1, FIA en F1-teams tussen de testdagen in Bahrein en de GP van Australië. Hierbij waren de teams ”er unaniem over eens dat we de huidige afspraken voor de eerste paar races moesten aanhouden en de zaak opnieuw zouden bekijken wanneer we wat meer gegevens hebben”, zegt Tombazis.

Heel snel veranderingen in de F1

De FIA-topman vervolgt: “Na de GP van China willen we de situatie rond energiebeheer evalueren. We hebben nog een paar troeven achter de hand die we niet als een impulsieve reactie vlak voor de eerste race wilden introduceren en die we na China met de teams zullen bespreken.”

Als er F1-wetswijzigingen zouden volgen uit deze meeting dan zouden die al voor de GP van Japan in kunnen gaan. Deze race vindt op 29 maart plaats. In de daaropvolgende races kunnen er weer andere aanpassingen worden gedaan. Daarom zou het voor de F1 misschien niet eens zo slecht uitkomen als de races in Saoedi-Arabië en Bahrein niet doorgaan. Een maand pauze om de regels goed uit te werken kan de sport veel goed doen.

De FIA en FOM (Formula One Management) kiezen er bewust voor om nog een race af te wachten. De organisaties willen geen overhaaste veranderingen doorvoeren. Tevens: Albert Park in Melbourne, Australië is een eigenaardig circuit. De baan in China biedt al een beter beeld van hoe de auto’s reageren op een lang recht stuk en een combinatie van langzame en snelle bochten.

Wat kan de FIA op zulke korte termijn doen?

Volgens The Race zijn er verschillende manieren waarop de huidige F1-auto’s aantrekkelijker kunnen worden. Het grootste pijnpunt zit duidelijk in de batterij en het terugwinnen van energie. De F1 zou de motoren kunnen afstellen op meer energie opwekken bij hoge toeren (super clipping). Hierdoor gaan de auto’s topsnelheid inleveren, maar zullen de accu’s wel weer sneller vol zijn.

Een andere mogelijkheid is om het beschikbare vermogen terug te schroeven. Ja, de auto’s zullen er minder hard door gaan, maar hierdoor wordt de turbodruk langer vastgehouden en zullen de starts wat minder chaotisch en gevaarlijk zijn.

De beste oplossing: minder EV-vermogen

De, wat mij betreft, beste uitweg is het verhogen van het vermogen uit de 1,6-liter V6-turbomotor en minder uit de elektromotor. Manieren om dit te bewerkstelligen zouden de FOM en FIA op dit moment onderzoeken. Tijdens de testdagen had de FIA het al over een reductie van de EV-power van 15 tot 30 procent als mogelijke oplossing. Daardoor zouden de auto’s anderhalf tot twee seconden slomer zijn per ronde, maar wel meer batterijcapaciteit hebben gedurende een ronde.

Zelfs Toto Wolff is het ermee eens

Zo’n beetje iedereen in de paddock staat achter een regelwijziging. De experts, de coureurs, de ervaren fans. Wellicht dat wat Drive to Survive-liefhebbers de inhaalmania kunnen waarderen, maar daar blijft het dan wel bij. Of ja, George Russell houdt natuurlijk van deze auto omdat hij er wellicht kampioen mee kan worden. Ook Hamilton liet zich nu eens positief uit. Wederom, waarschijnlijk door de prestaties van auto.

Toto Wolff is voorstander van de huidige regels, maar hij ziet ook in dat regelwijzigingen nodig kunnen zijn. Hij vindt dat de fans het laatste woord moeten hebben, maar wie zijn ‘de fans’? Op geheel eigen wijze zegt de Mercedes-teambaas: ”Eén perspectief is dat van de coureurs, en dat is een belangrijk perspectief. Stefano [Domenicali] zou zeggen dat de enige maatstaf die voor hem telt, is of de fans het leuk vinden. Daar moeten we naar kijken. Als er aanpassingen nodig zijn, als we moeten bijsturen, denk ik dat we in de Formule 1 altijd de flexibiliteit hebben om die beslissingen te nemen.”

