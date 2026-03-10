Porsche Cayenne S Electric is hier en heel makkelijk te herkennen!

Vanaf deze Cayenne S gaan de interieurs van Porsche’s er nog dikker uitzien.

Ervaren Porsche-rijders weten het: voor de meeste uitvoeringskeuze kun je maar beter even wachten met het bestellen van een nieuwe Porsche. Kijk maar eens naar de nieuwe elektrische Cayenne. Van de vorige generatie heb je de keuze uit 19 (!) verschillende versies. De nieuwe EV had nog maar twee versies, de Electric en Turbo Electric. Nu breidt het gamma zich uit naar drie met de Cayenne S Electric.

Voorlopig is dit het tussenmodelletje. Erboven zit de Turbo, eronder de instap Electric. Toch is het te kort door de bocht om het bij ‘een tussenmodelletje’ te houden. Porsche heeft écht werk gemaakt van de Cayenne S en dat is direct goed te zien.

Specificaties en prestaties

Voor we naar de onderscheidende onderdelen gaan maken we eerst de cijfers op. Ten opzichte van de instap-Cayenne krijgt de S Electric 224 pk extra. De twee elektromotoren (eentje voor, eentje achter) zijn samen goed voor 544 pk. Er is launch control en een push-to-pass-knop die tien secondenlang het vermogen opschroeven naar 666 pk. Duivels.

In optimale vorm schiet de Cayenne S in 3,8 seconden van 0 naar 100 km/u en stopt met snelheid opbouwen bij 250 km/u. Omdat je op circuitdagen bijna alleen maar Cayennes tegenkomt (maar dan niet) is er ook een Track-rijmodus. Hierbij wordt de accu voorbereid op langere tijd maximale prestaties leveren. Ook cool: de motor op de achteras maakt net als de Turbo Electric gebruik van directe oliekoeling. Hierdoor wordt de warmte direct afgevoerd van de stroomvoerende onderdelen.

Doe het wat rustiger aan en je haalt 653 kilometer aan actieradius uit de 113-kWh grote batterij. Opladen gaat vervolgens vliegensvlug. Het platform waar de Cayenne S op staat maakt snelladen tot 400 kW mogelijk. Vind je een geschikte oplader dan kun je in minder da 16 minuten van 10 naar 80 procent opladen.

Zo herken je de Porsche Cayenne S Electric

De elektrische Cayenne wijkt qua uiterlijk natuurlijk al heel erg af van zijn benzinevoorganger. Dit bevestigde we in een oud-vs-nieuw-artikel. Maar ook de Cayenne S wijkt weer behoorlijk af van de twee andere EV-versies. Waar moet je hiervoor naartoe kijken? Heel simpel: de voor- of achterkant. Beide zijdes hebben een net wat afwijkend ontwerp. Je ziet dit het beste aan de onderkant van de voor- en achterbumper.

Porsche noemt dit de voor- en achterskirt die in Volcano Grey Metallic zijn uitgevoerd. De twee onderdelen lijken op de beschermplaten van offroaders. Iets wat zowel de Electric als Turbo Electric niet hebben. Ik moet zeggen dat ik er wel lekker op ga. Het laat hem er nog net wat stoerder uitzien naar mijn inziens. Verder is het prettig voor het geheel dat de inzetstukken en diffuser zijn meegespoten in de carrosseriekleur. De wielen die je hier ziet hebben 20-inch Cayenne S Aero-velgen.

Eerste met speciaal interieur

Tevens krijgt de Cayenne S Electric nog een primeur mee van Porsche. Het Duitse automerk heeft een nieuwe divisie opgericht die speciale interieurs gaat samenstellen genaamd Style Porsche. Samen met mensen van Exclusive Manufaktur kun je de cabine van je Porsche nog bijzonderder maken door het interieur of te stemmen op de exterieurkleur.

Voor de Cayenne S laat Style Porsche zien wat het kan middels het Interior Style-pakket. In dit geval combineert Porsche de exterieurkleur Mystic Green Metallic met zwart en Delgada Green bekleding en details in de kleur Izabal Green. Oogt lekker fris, maar Porsche moet wel oppassen dat het niet in de richting van Mansory-interieurs gaat. Dit pakketje is vanaf nu ook als optie verkrijgbaar op andere Cayenne Electrics.

Opties, opties en nog eens opties

Naast een bijzondere cabine kun je bij Porsche ook weer aankloppen voor wat leuke extraatjes om je Cayenne S Electric net wat anders (en duurder) te maken. Opties om het rijden te bevorderen zijn voorbeeld het Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus) en de Porsche Active Ride ophanging. Deze opties waren hiervoor alleen beschikbaar voor de Turbo.

Je kunt ook nog voor betere remmen gaan met het Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB) systeem met geel gespoten remklauwen en de mogelijkheid tot een Sport Chrono-pakket kan natuurlijk niet ontbreken.

Volgens Porsche Nederland is de Cayenne S Electric op korte termijn te bestellen in ons landje. De prijs en aanvullende specificaties komen op een later moment tot je. Dus, best wel een gewaagde zet van Porsche om de Cayenne S Electric zoveel anders vorm te geven aan de voor- en achterkant. Durf jij hem al te bestellen of wacht je liever tot er een GTS of Turbo Coupé met GT-pakket komt?