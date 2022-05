Nederlandse prijs BMW M4 CSL is hier (en uiteraard is ‘ie duur)

Vers van de pers: dit is de prijs van de nieuwe BMW M4 CSL. Verwacht geen kortingsknaller.

Voor BMW-fanaten was het gister een goede dag, want de CSL is terug. BMW heeft de Competition Sport Leicht naam al jaren niet meer gebruikt, maar voor een speciale variant van de M4 (G82) keerde hij terug. Goed, dat hoeft geen verrassing meer te zijn, wel alles wat concreet wordt aan de nieuwe CSL. Zo konden we jullie gister direct alles vertellen over het hoe en wat van de auto.

BMW M4 CSL

In het kort: de drieliter zes-in-lijn voorin de BMW M4 CSL heeft 550 pk en 650 Nm, ten opzichte van 510 pk in de reguliere M4 (Competition). De acceleratietijd daalde van 3,9 naar 3,7 seconden, omdat de auto ook 100 kilo afvalt. Die ‘Leicht’ benaming is er dus niet helemaal voor niets. Oh ja, en de topsnelheid is onbegrensd, waardoor de auto doorjakkert tot 307 km/u. Door de Nürburgring pijlsnel te klokken heeft BMW nu de snelste circuitauto die ze ooit hebben gebouwd te pakken. Allemaal leuk en aardig, maar dat heeft wel een prijs voor de BMW M4 CSL. En die hebben we nu te pakken.

Prijs BMW M4 CSL

De prijs van de BMW M4 CSL is namelijk niet mals: 215.243 euro en 27 eurocent. Dat is veel geld, helemaal in vergelijking met een reguliere M4. Die start namelijk vanaf 127.298 euro, waarmee het verschil net geen 88.000 euro is. Het mag wat kosten dus. Het verschil met de Competition is vijf tot tien duizend euro minder (afhankelijk van xDrive of niet), maar dat mag bijna geen naam hebben. De CSL is stervensduur, mogen we wel stellen. Ter overzicht:

M4 Coupé (480 pk): 127.298 euro

M4 Coupé Competition (510 pk): 132.644 euro

M4 Coupé Competition xDrive (510 pk): 138.635 euro

M4 Cabrio Competition xDrive (510 pk): 147.083 euro

M4 CSL (550 pk): 215.243 euro

Kiezen

Ook heeft BMW een configurator inclusief prijs online gegooid van de M4 CSL en als je denkt dat je wat te kiezen hebt: mispoes. Alles is al voor je aangevinkt, het enige wat je mag doen is kiezen uit sportbanden of niet (zonder extra kosten) en de twee kleuren die er zijn: Alpinweiß en Saphirschwartz. En dat kekke matgrijze kleurtje van de persfoto’s dan? Die mag je niet kiezen op de Nederlandse configurator. Huh?

Het goede nieuws daaraan is trouwens wel dat zwart de enige optie is waarvoor je moet bijbetalen. De vanafprijs is dus 215.243 euro, maar de maximumprijs is 216.538 euro.

Concurrentie

Hoe hoog de prijs van een auto is, is vaak goed te zien aan de concurrentie. We zouden dus de prijs van de BMW M4 CSL willen vergelijken met concurrenten, maar we kunnen eigenlijk alleen maar de Alfa Romeo Giulia GTA verzinnen, die start vanaf 222.212 euro. Die valt dus maar een paar duizend euro duurder uit dan de CSL, ook al is de duurdere GTAm (226.888 euro) écht vergelijkbaar dankzij het missen van een achterbank.

Bekijk je het even wat minder vanuit een ‘sedan met circuitpotentie’-oogpunt, dan kun je bijvoorbeeld uitwijken naar een Porsche 911 GT3 of 718 GT4 RS. De 911 GT3 gaat je alles vanaf 249.200 euro kosten, terwijl de 718 erg vergelijkbaar is op 223.300 euro. In vergelijking met het drietal dat we net opnoemden, is de M4 CSL wel de goedkoopste. Maar dan moet je je weer afvragen of je liever een M4 hebt dan een volledig circuit-georiënteerde Porsche.

Wederom ter overzicht: