Dit is de échte Peugeot 9X8 Hypercar voor na Le Mans

Vanaf juli zal de echte versie van de Peugeot 9X8 Hypercar zijn debuut maken op het asfalt, al is ‘ie helaas niet op Le Mans te zien.

Peugeot en hypercar, iets wat je niet snel bij elkaar verwacht. Toch moet het niet als een gigantische verrassing komen dat er een Peugeot hypercar is, maar dan eentje in het ‘professionele’ segment. Peugeot gaat namelijk weer meedoen aan het FIA World Endurance Championship, in de LMDh-klasse, ook wel de Hypercar klasse genoemd. Peugeot kent met onder meer de 905 en 908 een lange historie als het gaat om racen in het WEC, maar het merk nam even wat jaren pauze. Nu keert Peugeot dus terug.

Peugeot 9X8

Nu horen we je denken: de Peugeot 9X8 kennen we wel, toch? Ja en nee. Het idee van een Peugeot in de Hypercar klasse wel en verschillende prototypes van de 9X8 zijn hier ook wel eens getoond. Peugeot toont nu echter de ‘echte’ 9X8. De auto die we in actie gaan zien in de racerij, komende juli al.

Uiteraard is het geheel niet echt veranderd, vooral de eigenzinnige ‘leeuwenkrab’ koplampen én achterlichten in de vorm van drie LED-strepen vormen het gezicht en de signatuur van de Peugeot 9X8 Hypercar. Ook is er inmiddels een spoiler toegevoegd en is de auto bestickerd in de kleuren van het officiële Peugeot-team: Peugeot TotalEnergies.

Hybride

Qua aandrijving was het recept al bekend, maar de cijfers wijken een beetje af van wat we al weten. Zoals ze nu zijn zegt Peugeot het volgende: de achterwielen worden aangedreven door een 2.6 liter grote V6 met twee turbo’s, die 520 kW of 708 pk levert. De voorwielen worden aangedreven door een elektromotor die 200 kW of 272 pk levert. Het totaalplaatje komt dus terecht op bijna 1.000 pk. Omdat je bij een Le Mans racer weinig dingen echt nodig hebt, weegt het hele ding slechts 1.030 kg. Door de 90 liter grote benzinetank hoop je dat de auto het in het ergste geval 24 uur vol houdt. De tijden dat je nog verder kwam met diesel zijn namelijk achter ons.

Uiteraard is er al volop getest met de Peugeot 9X8 Hypercar, maar de praktijk moet uitwijzen wat de auto écht kan. We gaan het zien tijdens de FIA WEC 6 uur van Monza op 8 juli dit jaar, want dat zal de eerste race zijn dat de 9X8 in actie komt. Wat wel jammer is: de 24 uur van Le Mans zal Peugeot gaan missen met de 9X8. Voor op Monza zullen twee ploegen van toch wel bekende namen de 9X8 besturen: Paul Di Resta, Loïc Duval, Mikkel Jensen, Gustavo Menezes, James Rossiter en Jean-Eric Vergne. Of ‘ie snel is zien we dan wel: gaaf is de 9X8 in ieder geval.