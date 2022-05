Rolls-Royce toont tweede exemplaar van de duurste auto ter wereld

Een jaar na de eerste Boat Tail presenteert Rolls-Royce nu een tweede exemplaar van deze absurd dure auto.

Ferrari doet het al jaren: coach building. Op speciaal verzoek van klanten bouwen ze auto’s met een uniek koetswerk, waar ze vervolgens miljoenen voor kunnen vragen. Voor een échte Ferrari, die toch volstrekt uniek is zijn klanten bereid een enorme berg geld op tafel te liggen. Dat hebben ze dus slim bekeken bij Ferrari.

Rolls-Royce ziet ook kansen op dit gebied en is zich daarom ook toe gaan leggen op coachbuilding. Vorig jaar lieten ze hun eerste project zien: de Rolls-Royce Boat Tail. Rolls-Royce vermijdt zelf angstvallig de naam Phantom, maar het is duidelijk dat deze auto gebaseerd is op de Phantom Drophead Coupé.

De Boat Tail heeft een compleet ander koetswerk gekregen, inclusief nieuwe koplampen en achterlichten. Het meest in het oog springende element is natuurlijk de imposante achterkant. De Boat Tail heeft een taps toelopend achtersteven gekregen, dat is afgewerkt met hout. Een Boat Tail dus.

In tegenstelling tot sommige andere coachbuild-projecten is de Boat Tail geen one-off. Rolls-Royce bouwt namelijk drie stuks. Een jaar nadat ze het eerste exemplaar lieten zien (een blauwe), onthult Rolls-Royce nu Boat Tail nummertje twee. De auto zal dit weekend op Villa d’Este in het echt te bewonderen zijn.

Degene die de auto besteld heeft zwaait dat scepter over een familiebedrijf dat actief is in de parelbusiness. Dat is ook waar de samenstelling van de auto op is geïnspireerd. De kleurstelling is nogal lastig te omschrijven, dus dat laten we even aan Rolls-Royce zelf over:

De basis van de kleur is een glinsterende mix van oester en zachte roze [sic], met grote witte en bronzen micavlokken die een unieke parelmoerachtige kwaliteit toevoegen die subtiel verandert onder verschillende lichtomstandigheden. De contrasterende cognackleurige motorkap, speciaal gemaakt voor deze Boat Tail, bevat fijne brons- en goudkleurige aluminium micavlokken, compleet met een laag kristal en ijsmatte blanke lak, wat een aanzienlijke warmte en diepte aan het uiterlijk van de auto toevoegt.

Volgens Rolls-Royce is het een van de meest complexe afwerkingen die ze ooit gedaan hebben. Het resultaat mag er zijn. Het interieur is ook een lust voor het oog met cognac- en oesterkleurig leer, in combinatie met notenhouten afwerking. In het dashboard is een fraai en ongetwijfeld kostbaar klokje verwerkt, afkomstig uit de collectie van de klant.

Op het ‘achterdek’ is hetzelfde hout gebruikt als in het interieur. In de kofferruimte daaronder tref je een compleet servies aan en een parasol plus klapstoeltjes zijn ook aanwezig. Als je wilt kun je dus gezellig gaan picknicken met deze auto.

Wat deze ultra-exclusieve cabrio gekost heeft vertelt Rolls-Royce natuurlijk niet, maar het schijnt dat er een prijskaartje van zo’n €26 miljoen (!) aan een Boat Tail hangt. Daarmee is het de duurste nieuwe auto ter wereld. Terwijl het in de basis ‘gewoon’ een Phantom van de vorige generatie is, die al uit 2003 stamt.