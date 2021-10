Kies maar: Ferrari F8 Tributo of Ferrari 296 GTB?

Oké, dus je hebt begin deze maand wat Dogelon Mars gekocht en je bent nu miljonair. Welke van de twee middenmotor Ferrari’s koop je dan?

Ferrari is de laatste jaren met een ongekend modellenoffensief bezig. Het ene na het andere nieuwe model wordt gelanceerd. Inmiddels is het modellenaanbod van Ferrari ongeveer drie keer zo groot als dat van Alfa Romeo. Het signaleert misschien wel een beetje waar bij FCA (…Stellantis…) de afgelopen jaren de focus lag en waar ook vooral niet.

Het is daarom wel even moeilijk kiezen als je in een bak met nieuw geld valt. Voor ondergetekende zou het simpel zijn. Ik ging even kijken naar een 812. Of nou ja, wacht, ik zou eigenlijk een F12berlinetta opsnorren. Die is nog wat mooier, voor minder. Maar misschien zijn de grote GT’s met V12 voorin de neus wat te traditioneel en stoffig voor jouw doen. In dat geval heeft Ferrari sinds de introductie van de Dino en 308 decennia geleden ook iets voor je in de aanbieding.

Pratende over de Dino en de 308: er bestaat momenteel een vreemde situatie in Ferrari’s gamma. Voor het eerst sinds 1974, biedt Ferrari weer een zespitter aan, in de vorm van de 296 GTB. Toen we de geruchten hoorden dat deze zespitter er zou komen, gingen we ervan uit dat het een model ónder de V8 middenmotor lijn zou worden.

In realiteit heeft de 296 GTB echter ongeveer dezelfde afmetingen als de F8Tributo, meer vermogen dan de F8Tributo en is deze (normaal gesproken, waarover later meer) duurder dan de F8Tributo. Is het dan niet gewoon de opvolger van de F8Tributo? Waarschijnlijk komt het daar uiteindelijk wel op neer, maar voorlopig willen ze daar in Maranello niks van weten. Zodoende blijft de F8Tributo gewoon in de prijslijsten staan voor nu en sta je als klant voor een lastige keuze. Gelukkig bieden wij van autoblog weer eens de helpende hand.

Specs

Zoals gezegd heeft de 296 GTB ondanks twee cilinders minder een hoger maximumvermogen dan de F8Tributo. Dit is mede te danken aan wat elektrische ondersteuning. De 296 GTB heeft 830 pk en 740 Nm. De zespits verbrandingsmotor is 2.9 liter groot, vandaar de typeaanduiding 296. De F8Tributo heeft Ferrari’s inmiddels bekende 3,9 liter grote geblazen V8 in het achteronder. Deze krachtbron levert in dit geval 720 pk en 770 Nm.

Ondanks het extra vermogen van de 296 GTB, zijn de geijkte prestatiecijfers niet heel verschillend. Beide auto’s knallen in 2,9 seconden naar de honderd. De F8Tributo heeft ondanks een versnelling minder een iets langere adem en haalt maximaal 340 kilometer per uur, terwijl de 296 GTB maximaal 330 doet. Maar goed, om die verschillen hoef je het niet te doen.

Geluid en verbruik

Een belangrijke eigenschap van een Ferrari is ook het geluid wat het peerd maakt. Helaas zijn beide modellen in dit aspect niet het beste werk van het merk. Dat kan ook niet meer, want uitstootnormen nopen tot toepassing van turbo’s en partikelfilters (en in het geval van de 296 accu’s) die de fun voor de trommelvliezen verpesten. De 296 GTB klinkt ‘niet slecht voor een V6’ en de F8Tributo ‘niet slecht voor een geblazen V8’. Een Challenge Stradale draait zich echter om in zijn graf.

Het verbruik is natuurlijk een factor die er eigenlijk niet toe hoort te doen. In dit geval is het echter wel relevant, maar dan vooral voor wat betreft de prijzen. Daar komen we later op terug. Voor wat het waard is: de fabrieksopgave voor de 296 GTB is een CO2-uitstoot van 149 gram per kilometer. Voor de F8Tributo bedraagt dezelfde waarde 292 gram per kilometer. In de praktijk zal het bij normaal gebruik gezien de prestaties een stuk dichter bij elkaar liggen.

Daarbij is wel iets om rekening mee te houden dat je in de tank van de F8Tributo twintig liter meer peut kan meetorsen dan in de 296 GTB. Het zou ons dus niet verbazen als je op weg naar Monaco je minder vaak hoeft te wagen aan interacties met het gepeupel bij tankstations in de F8Tributo.

Looks

Weer zoiets waarbij je er eigenlijk vanuit zou gaan dat het altijd dik voor elkaar is bij Ferrari. Heel vaak is dat ook zo, maar geldt dat ook voor de 296 GTB en F8Tributo. Beide zijn in de ogen van ondergetekende best wel fraai, maar niet per se ‘het mooiste ooit ever wat ik ooit gezien heb’. En dat laatste, daar hoop je eigenlijk wel op bij een Ferrari.

Als laatste iteratie van de generatie die ooit begon bij de Ferrari 458, zie je de F8Tributo enigszins zijn leeftijd aan. Het is een beetje dat ‘iets te vaak strakgetrokken’ gevoel. Zeker niet zo erg als bij de Ferrari F512M, maar ik zou liever de 458 hebben. Of het ook eerder een 488 GTB zou moeten worden, ben ik niet helemaal over uit. Wel gaaf en dan eigenlijk ook wel weer old skool: de dubbele dubbele ronde lampjes achter.

De 296 GTB daarentegen is Ferrari nieuwe stijl. Het design is niet zo mooi als dat van de nieuwe Roma, maar cleaner dan dat van de F8Tributo. Ook hier was er echter nog wel wat ruimte voor verbetering. Voormalig (Ferrari-)designer Frank Stephenson heeft er onlangs nog een video over gemaakt. Vooral op het punt van de raamlijn aan de zijkant, heeft Frank wat mij betreft wel een punt. Maar mocht je in de markt zijn voor een 296 GTB wel een waarschuwing vooraf: what has been seen…

Prijzen

Ja en dan als laatste, omdat we NL-ertjes zijn, de prijzen. Want dit is wel een interessante. Als je pijn wel een beetje fijn vindt en je nieuwe Ferrari op Nederlands kenteken wil zetten, krijg je natuurlijk altijd te maken met groteske belastingen. Tenminste, dat was altijd zo.

Omdat de 296 GTB echter een heuse plug-in hybride is, valt de CO2-uitstoot op papier en daarmee de tax ‘wel mee’. Relatief gezien dan, want dezelfde 296 GTB is over de grens nog steeds tienduizenden Euro’s goedkoper. De F8Tributo is ondanks de downsizing ook qua uitstoot zoals gezegd een stuk viezer.

Dit betekent dat, hoewel de F8Tributo in andere landen doorgaans enkele tienduizenden Euro’s goedkoper is dan de 296 GTB, dit in Nederland anders ligt. Met een vanafprijs van 309.546 Euro, is de F8Tributo juist duurder dan de minimaal 291.150 Euro kostende 296 GTB. Puur afgaande op de kale prijs af fabriek, krijg je in Nederland dus meer waar voor je geld als je voor de 296 GTB gaat.

Kies moah

Dus zeg het maar, welke van de twee zou jij doen?