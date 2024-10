Nederlandse prijs Jeep Avenger met vierwielaandrijving bekend

De enige echte Jeep die zijn naam eer aandoet, de Avenger met 4xe vierwielaandrijving.

Een Jeep koop je, als het goed is, niet alleen voor zijn stoere looks. De auto moet ook wat kunnen. Anders had je net zo goed wat anders kunnen kopen. De juiste uitvoering is dan ook van belang. Vanaf nu is de Jeep Avenger ook met vierwielaandrijving te krijgen. Zo kom je nog eens ergens.

Jeep Avenger 4xe Nederlandse prijs

Tot nu toe was de Avenger te krijgen als elektrische auto of als ICE met voorwielaandrijving. Eerder dit jaar maakte het merk al bekend dat het model er in het vierde kwartaal van 2024 met vierwielaandrijving zou komen. Die woorden maken ze nu waar, want de Jeep Avenger met 4xe vierwielaandrijving maakt nu deel uit van de configurator.

Een ‘gewone’ Avenger met voorwielaandrijving begint bij 30.900 euro. Voor de brutere Avenger 4xe moet je dieper in de buidel tasten, want deze moet tenminste 39.150 euro kosten. Je hebt dan wel al meteen wat meer auto voor je geld. Naast vierwielaandrijving met een ander onderstel en multilink achterwielophanging krijg je de mild hybride benzinemotor met 136 pk onder de kap.

Kies je voor een lekker aangeklede Jeep Avenger 4xe met het The North Face-pakket dan gaat het prijskaartje over de 45 mille. Ja, das dan weer serieus geld voor een crossover met een 1.2tje.

De Jeep Avenger 4xe zal op het onverharde zijn mannetje staan, verwacht echter geen wereldwonderen met deze motorinhoud. Een G-klasse of Land Rover ga je het er niet mee moeilijk maken.

De orderboeken zijn vanaf heden geopend. Bestellen kan dus nu. De Avenger kent sterke concurrentie. Van de Kia Niro tot de Mitsubishi ASX. En van de Peugeot 2008 tot de BYD Atto 3. De unieke eigenschap van de Jeep Avenger is zijn 4xe vierwielaandrijving. We hebben er even op moeten wachten, maar nu is de Jeep eindelijk een echte Jeep.