Zelfreflectie Max Verstappen: ‘ga er niet over janken’

Max Verstappen heeft geen zin om achteraf te zeuren over de tijdstraffen.

Jonge jonge, het was weer een spektakel om gister Formule 1 te kijken. Wie nu gapend op de bank zat kan beter echt wat anders gaan doen. Veel beter dan dit wordt het niet goed. Goed, met het verzetten van de klok is het je vergeven dat je een keer gaapte. Maar toch.

Max Verstappen in Mexico: Clean vs dirty

Het F1 TV-commentaar sprak enige schande van het rijgedrag van Max: we willen liever nette inhaalacties zien, aldus de commentatoren. Ja en nee. De manier waarop Max gister zijn acties uitvoerde verdiende inderdaad geen schoonheidsprijs en werd daardoor stevig bestraft. Voor de kijker is dit toch smullen geblazen. Actie op het circuit!

Grootheden uit het verleden lieten ook af en toe ‘smerige’ dingen zien als het om de titel gaat. Achteraf zijn dat juist de acties waar men het nu nog over heeft. Dus ja, naar elkaar toe zijn er nettere mogelijkheden van racen. Maar met dit soort dingen ga je toch op het puntje van je stoel zitten. Ook al zit de coureur fout. Misschien dat een 60-jarige Max Verstappen in een toekomstige docu ooit toegeeft dat het netter kon. Of niet, het blijft een Verstappen.

Niet janken

Wat Max Verstappen in elk geval niet doet is achteraf janken over de opgelegde straf in Mexico. Niet onze, maar zijn eigen woorden voor de camera van Viaplay. De Nederlander zegt dat het toch geen zin heeft om achteraf woorden vuil te maken aan de actie.

Met zijn sarcasme gedurende het interview liet hij zien geen spijt te hebben van het rijgedrag. Verstappen legt de schuld bij zijn auto. Als de auto sneller was, had hij deze acties niet te hoeven uithalen. Oké. Het lijkt dat niemand de coureur kan overtuigen dat het toch wat netter kon om Lando Norris een klein beetje ruimte te gunnen. Maar Verstappen en gunnen in één zin, dat is een onmogelijke combi.

Aankomend weekend daalt het circus neer in Brazilië. Komt dat zien.