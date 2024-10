Uitslag Formule 1: Max channelt innerlijke Jos in Grand Prix van Mexico 2024

Ay ay ay! Cue de Mariachi, want het is weer tijd voor de Grand Prix van Mexico. Wint Perez de editie van 2024 vanaf P18?

Vijf races moet Max Verstappen nog puntjes sprokkelen om ook dit jaar weer kampioen te worden. Of misschien drie races, als hij zijn huidige voorsprong vasthoudt of uitbouwt tot dat moment. Het is helder dat het voor de Nederlander een ‘ander seizoen’ is dan vorig jaar. Maar in zekere zin zal dat de zege misschien wel zoeter maken achteraf.

Het is dat gezegd hebbende, al veel te lang geleden dat Max nog eens een race won. Sterker nog, we overwegen inmiddels om de volgende keer dat het gebeurt; de titel een ouderwetse ‘MAX WINT DE GRAND PRIX VAN X!1!!’ af te stoffen. Krijgt Max het voor elkaar in Maxico, na P2 in de kwalificatie?

Spoiler alert: Hieronder eerst de uitslag, daarna een verslag van de hoogtepunten in de race!

Start

Sainz komt matig van zijn plek en Verstappen gaat meteen naar P1. Norris probeert te volgen, maar dat lukt niet. In het middenveld gaat het echter fout. Albonio en Tsunoda raken elkaar. Tsunoda vliegt de boarding in en er volgt meteen een safetycar. Sainz is ondertussen door de eerste bocht te missen terug gegaan naar P1. Maar de Spanjaard weet natuurlijk dat hij de plek op die manier niet mag houden. Hij geeft ‘m wijselijk terug aan Max vlak voordat de safetycar de baan op komt.

Hamilton is een plekje vooruit gegaan, maar Perez is al vijf man voorbij. De Mexicaan heeft echter een valse start gemaakt en krijgt een straf van vijf seconden. Hij rijdt op dat moment op P13 achter jubilaris Alonso. De Spanjaard rijdt zijn 400ste(!) Grand Prix.

Als de safetycar vertrekt, behoudt Max aanvankelijk de leiding. Maar de eerste keer dat Sainz DRS krijgt, is de Nederlander kansloos. MV1 stoomt vervolgens op de radio…en kookt daarna over. Voor de tweede keer in twee weekends verdedigt hij hardhandig tegenover Norris. Maar dit keer is er weinig twijfel dat Max over de lijn gaat. Bovendien maakt hij het daarna nog erger: hij duikt voorbij Norris met nul-komma-nul kans om de bocht te halen. Beiden verlaten de baan en Leclerc komt voorbij.

Vorige week ontsnapte Max aan een straf en kreeg Norris die juist aan de broek. Maar meteen is duidelijk dat dat niet gaat gebeuren deze keer. En jawel, Verstappen krijgt niet één, maar twee keer tien seconden straf. Eerlijk is eerlijk; een zwart-witte vlag had ook niet misplaatst geweest. Doch Max is zich van geen kwaad bewust.

Voor Norris is het echter nog steeds geen geweldig nieuws. Voorlopig zit hij namelijk gewoon klem achter Max, die, misschien wel bewust, steeds meer tijd laat liggen ten opzichte van de Ferrari’s. De kans dat Max vandaag op rees pees de Ferrari kon verslaan was toch al klein. Maar hij ontneemt nu ook Norris de kans dat wel te doen.

Gelukkig voor Norris duikt Max naar binnen aan het einde van ronde 26. Max moet dan eerst twintig seconden wachten die zullen voelen als 20 uren. Hij komt als vijftiende weer de baan op, omdat Perez al gestopt is en Stroll in dezelfde ronde stopt. Voor Alonso eindigt de 400ste race met pech in de pit. Nou ja…misschien wordt de 500ste beter.

De Mexicaan heeft tot op dat moment stiekem een goede race gereden na zijn valse start. Maar komt dan zijn beoogd opvolger Lawson tegen en die is nogal bruusk in zijn verdediging wat PER schade en tijdverlies oplevert. Hamilton stopt dan en komt uiteraard voor VER weer de baan op.

Leclerc lijkt zich nu al neergelegd te hebben bij de tweede plaats en komt in ronde 32 binnen. Hij heeft dan Sainz een kleine tien seconden voorsprong gegeven. De koploper stopt een ronde later en behoudt eenvoudig de leiding in de race.

Mid Race

Het wordt opeens donker in Mexico en Russell rapporteert regen. Nu heeft hij dat eerder gedaan en toen bleek het zweet te zijn. Maar de camera liegt niet; de zonneschijn is verdwenen. Echte regen blijft tot op heden echter uit. Norris rijdt de snelste ronde op P3 terwijl Verstappen juist terugvalt achter de Mercs. Als het zo eindigt komt Norris 7+1 puntje dichterbij aan Max. Net voldoende om het een beetje spannend te houden de komende races.

Hamilton was in de eerste stint langzamer dan Russell, maar komt in de tweede stint nu weer dichterbij aan zijn jongere teammaat. Die laatste rijdt met lichte schade aan zijn voorvleugel rond. Het lijkt een kwestie van tijd voordat de zevenvoudig kampioen zijn move maakt. Doch dat blijft dan toch erg lang uit.

Finish

En zoals we dan al vaker gezien hebben, komt Norris richting het einde van de race alsnog opzetten. De McLaren is erg goed in het heel houden van de banden aan het einde van een stint. Nog beter dus zelfs dan Ferrari kennelijk. De race is dan eigenlijk helemaal in slaap gesust. Maar Charles Leclerc zorgt voor wat entertainment. Hij glibbert de baan af in de laatste bocht en klapt bijna in de boarding. Norris gaat makkelijk voorbij en naar P2.

Hamilton gaat dan eindelijk voorbij aan Russell voor P4. Lawson zit er vandaag te heet in en komt in aanraking met Colapinto na een kansloze verdedigende actie. Je vraagt je af of de druk niet een beetje té hoog is binnen Red Bull. Zowel Yuki, Liam als Checo verzuipen daar vandaag weer in. En eigenlijk Max ook een beetje zou je zelfs kunnen zeggen. Al is het bij de Nederlander meer een resultante van de pure nooit opgeven mentaliteit die hem ook de echte nieuwe Schumacher maakt. Meestal is het absoluut briljant, maar soms is het lelijk. En vandaag viel helaas in die laatste categorie.

Het betekent wel dat we nog een kampioenschap(je) hebben. Norris maakt tien punten goed op Max, die in de laatste stint Magnussen nog dichterbij ziet komen in plaats van de Mercedessen voor hem. Leclerc pakt met een extra stop de snelste ronde af. De goede resultaten van Ferrari betekenen dat team rood in het kampioenschap voor constructeurs nu tweede staat, achter McLaren. En voor Red Bull dus.

Sleept Max dit met hangen en wurgen over de finish? We gaan het zien, in de resterende vier races! Te beginnen met Brasil volgende week. Samba de Janeiro!