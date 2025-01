Nederlandse prijs van Dacia Bigster is lekker laag

Grote Dacia, kleine prijs.

Bij de presentatie van de Dacia Bigster kregen we zo’n beetje alle informatie die we nodig hadden. Alleen de belangrijkste informatie voor Dacia-klanten ontbrak: de prijs. Precies drie maanden later krijgen we het kostenplaatje alsnog te horen. Ook deze keer krijgt Dacia het voor elkaar om de prijs schappelijk te houden en onder directe concurrenten te duiken.

Normaal gesproken benoemen we de concurrenten pas op het eind, maar deze keer begin ik er eens mee. Dat komt omdat het belangrijk is dat je begrijpt in welke klasse je de Bigster moet indelen. De Dacia Bigster is 4,57 meter lang. Da’s net zo lang als een CX-5, iets langer dan de Volvo XC40 en de Skoda Elroq. Auto’s als de Citroën C3 zijn komen qua prijs dichterbij of duiken er zelfs onder, maar zijn dus wel een stuk minder ruimtelijk.

Motoren en uitvoeringen van de Bigster

Dacia biedt de keuze uit vier verschillende aandrijflijnen. Alle Bigsters hebben een topsnelheid op het circuit (ja echt, zo beschrijft Dacia de topsnelheid) van 180 km/u. Het sprintje van 0 naar 100 km/u duurt tussen de 9,7 en 11,2 seconden afhankelijk van de motor.

De goedkoopste aandrijflijn is een 140 pk sterke driecilinder op benzine en LPG. Daarnaast is er een mild-hybride driecilinder met 140 pk en nog zo’n zelfde hybride aandrijflijn, maar dan met vierwielaandrijving en 130 pk. De sterkste en duurste krachtbron is een 155 pk sterke hybride aandrijflijn.

Nadat je een motor hebt gekozen, moet je ook nog kiezen uit drie verschillende uitvoeringen. De instapper heet Expression en biedt de basics. Voor de avonturiers is er de Extreme-uitvoering. Hierbij krijgt de Bigster een pano-schuifdak, dakrails, rubberen vloermaten en afwasbare bekleding.

Lig je liever in een hotel dan in een kampeertent, dan zal de Journey-uitvoering je beter liggen. De stoelen hebben hierbij comfortabelere bekleding en zijn deels elektrisch verstelbaar. Daarnaast gaat de achterklep elektrisch omhoog. Voor de lancering is er ook nog een Launch Edition waarbij de hele optielijst is aangevinkt. De enige optie die de Bigster dan nog mist, is een reservewiel.

Nederlandse prijs van de Dacia Bigster

De aller-allergoedkoopste Bigster is de Expression-uitvoering van de Eco-G 140-aandrijflijn. De prijs begint bij € 31.000. Hieronder zie je alle prijzen. Opvallend is dat de chique Journey bij iedere motorisering goedkoper is dan de ruige Extreme. Mis je de Launch Edition in dit lijstje? Die is er alleen met Hybrid 155-motor en kost € 39.000.

Motor Expression Extreme Journey Eco-G 140 € 31.000 € 33.000 € 32.900 Mild-hybride 140 € 32.500 € 34.500 € 34.400 Mild-hybride 130 4×4 Niet beschikbaar € 39.000 Niet beschikbaar Hybrid 155 € 35.000 € 37.000 € 36.900

Concurrenten van de Dacia Bigster

Dacia Bigster Eco-G 140 (140 pk): € 31.000

Skoda Elroq Selection (170 pk, 376 kilometer range): € 34.990

Renault Arkana E-Tech full hybrid 145 (143 pk): € 36.290

Mazda CX-5 e-SKYACTIV G 165 M Hybrid (165 pk): € 46.540

Volvo XC40 B3 (163 PK): € 47.995

Binnenkort maar eens een rijtest doen om te zien of de Bigster ook op de weg zijn rivalen voorbijstreeft, of niet @Wouter?