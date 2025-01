Volgende Tesla Model Y is een driftende mini-Cybertruck!

Zijwaarts laat de volgende verkooptopper van Musk zijn snoetje voor het eerst echt goed zien.

Met ruim 19.000 registraties mag de Tesla Model Y zich de bestverkochte auto van in Nederland van 2024 noemen. Net als in 2023. En dat terwijl de Model Y toe is aan wat plastische chirurgie. Tenminste, als het aan Tesla ligt. Al enige tijd wordt er gesproken over een Tesla Model Y facelift met de naam ‘Juniper’. Vandaag laat een prototype van de vernieuwde EV zich eindelijk zien.

Er gingen al eens wat foto’s rond van rondrijdende testauto’s, maar die waren allemaal aangekleed met flink wat camouflagemateriaal. Deze keer is de vernieuwde Model Y bijna helemaal bloot te zien. Wat sneeuw en de korrelige kwaliteit van het beeld verhullen nog het een en ander. Toch kunnen we wel al wat opmaken uit deze spyshots.

Model Y is een mini-Cybertruck

Helaas zijn de onderstaande drie foto’s, de enige van de blote Model Y die momenteel op het wereldwijdeweb circuleren. Kijk eens naar dat front en zeg me dat je hier niet Kosso’s EV in herkent. Daar zorgt voornamelijk de doorlopende verlichtingsstrip voor. Vanachter is er ook een lichtstrip. Daardoor doet de Juniper me denken aan de Polestar 4. En eigenlijk elke andere EV met een achterlicht over de gehele breedte.

Eerder deden geruchten de ronde dat de vernieuwde Model Y qua ontwerp dichter bij de gefacelifte Model 3 zou komen. Maar dat lijkt niet het geval. Die conclusie trek ik ook aan de hand van de verlichting.

Wanneer komt de facelift van de Tesla Model Y?

Zoals gebruikelijk bij Tesla is er weinig officiële informatie over de lancering. Ook hier moeten we het dus doen met geruchten. Volgens CarNewsChina maakt de Tesla-fabriek in Shanghai zich klaar om deze maand, januari 2025, te beginnen met de productie van de vernieuwde Model Y. In dat geval kan een presentatie niet lang meer duren. Of zijn deze foto’s ‘toevallig’ gelekt als opwarmertje?

