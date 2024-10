Dit is de nieuwe Skoda Elroq

Dit is hem dan helemaal, de Skoda Elroq

En om maar meteen met de deur in huis te vallen. Dat ziet er wat ons betreft helemaal niet slecht uit. En dat voor een vanafprijs van € 34.990. Dus volledig binnen de SEPP subsidie grens natuurlijk. Want de nieuwe Skoda Cross-over is natuurlijk een volledig elektrisch model!

Hij is ook direct te bestellen, in drie verschillende uitvoeringen. Sterker nog, je kunt nu naar de website van Skoda gaan om hem samen te stellen. Maar lees eerst even verder.

De specificaties van de Skoda Elroq

Er is keuze uit verschillende aandrijflijnen. Zo is er de Elroq 50 met 125 kW vermogen. Dan is er de Elroq 60 met 150 kW vermogen. De Elroq 85 heeft 210 kW vermogen en een actieradius tot 579 kilometer** (WLTP). Maximale laadsnelheid van de 85 is 175 kW, dan laadt de 82 kWh accu van de achterwielaangedreven Elroq 85 in circa 28 minuten op van 10 tot 80 procent. De kleinere accu’s van de Elroq 50 en Elroq 60 laden nog sneller op, in minder dan 24 minuten. Maar hey, die accu’s zijn ook kleiner!

Maar voor die kleine 35.000 euro krijg je dus de Elroq50. Maar daar zit overigens ook direct 5 jaar onderhoud bij inbegrepen. Dat is best een aardige deal.

Op een rijtje de verschillende uitvoeringen.

Model Vermogen Accu Range Prijs Selection 125 kW 55 kWh 374 km € 34.990 Selection 150 kW 63 kWh 449 km € 37.990 Business Ed. 150 kW 63 kWh 449 km € 38.990 Business Ed. 210 kW 82 kWh 579 km €42.990 Sportline 150 kW 63 kWh 449 km € 41.290 Sportline 210 kW 82 kWh 579 km € 45.290

Vanaf 2 oktober, morgen dus, kan je de Elroq bestellen. In drie uitvoeringen maar met verschillende aandrijflijnen dus. De fiscale waarde van alle versies blijft onder de € 45.000.

Waar moet je de Elroq plaatsen?

Duiken we nog even in de afmetingen van de Elroq. Hij is natuurlijk een tikkie kleiner dan de succesvolle Skoda Enyaq. 4,49 meter lang en 1,88 breed en 1,65 hoog. Hiermee is de Elroq net iets langer nog dan de Ford Explorer EV die we onlangs in test hadden. en dus een kleine 15 cm korter dan een Enyaq. Alle gaten worden opgevuld door Volkswagen/Skoda/Ford met dit platform, daar kan je dus zeker van zijn.

Met deze Elroq duikt Skoda wel weer duidelijk onder de prijs van die Explorer overigens! De goedkoopste elektrische SUV in zijn segment jubelt Skoda. Dat klopt wel, maar je wilt wel minimaal die 63 kWh uitvoering natuurlijk.

Zomaar wat vanafprijzen van concurrenten

Peugeot e2008 50 kWh (136pk): € 39.100

Renault Megane E-Tech 40 kWh (130 pk): € 36.370

Ford Explorer Std Range 52 kWh (170 pk: € 41.450

Skoda Enyaq 62 kWh (180 pk): €42.990

Volkswagen ID.3 Pro 59 kWh (204 pk): € 39.990

Volkswagen ID.4 Pure 52 kWh (170 pk): €44.990

Tesla Model Y RWD (299 pk): €45.990

Volvo EX40 Single Motor (238 pk): €45.995

Zeg het maar, worden jullie verleid door de Elroq, of..? Liever een iets grotere en duurdere Enyaq, of toch een Ford Explorer?