Waarom Max Verstappen nog niet in de Quote 500 staat

Omdat hij niet rijk genoeg is, nogal wiedes. Maar hoeveel komt hij nog tekort?

Gisteravond werd er weer een nieuwe Quote 500 gepresenteerd, het moment waar de rijken van Nederland reikhalzend naar uitkijken. Want wie wil zichzelf nou niet in deze prestigieuze lijst zien staan?

Vanochtend hebben we al even het kaf van het koren gescheiden en de meest relevante rijken eruit gepikt. Dat wil zeggen: de rijkste mensen uit de autowereld. Maar wie schitterde nog door afwezigheid in de lijst? Onze held Max Verstappen. Ondanks het feit dat hij een van de best verdienende Nederlandse sporters is, mag hij zich nog geen Quote 500-lid noemen.

Dat betekent dus dat hij nog geen vermogen van €110 miljoen bij elkaar heeft gesprokkeld. Dat heb je namelijk nodig om op nummer 500 in de lijst te staan. Met het tempo waarin Max momenteel geld verdient kan dat echter niet lang meer duren. Momenteel kan hij naar schatting rekenen op een slordige €40 miljoen per jaar. En als hij het wereldkampioenschap in de wacht weet te slepen zal daar wellicht nog een leuke bonus aan vast zitten.

Volgens berekeningen die Quote eerder dit jaar maakte heeft Max met zijn stuurmanskunsten in totaal al zo’n €95 miljoen verzameld. Het kan dus bijna niet anders of Max is volgend jaar wél in de Quote 500 te vinden.

Er zijn overigens überhaupt maar weinig Formule 1-coureurs die rijk genoeg zouden zijn voor de Quote 500. Van de actieve coureurs zouden alleen Raikonnen, Alonso en Hamilton in aanmerking komen. Als ze Nederlander zouden zijn. En dat zijn stuk voor stuk oude rotten, terwijl Max nog wel even mee kan. Hij heeft dus nog alle gelegenheid om zich in de Quote 500 te rijden. Al zal het hem ongetwijfeld geen moer interesseren of hij wel of niet in die lijst staat.