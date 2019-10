NL prijzen Audi RS6 Avant én Audi RS7 Sportback bekend!

Hoe veel geld moet je pinnen voor deze brute monsters?

Het blijft altijd een dingetje: Nederlandse prijzen van auto’s. Net als bij sommige Scandinavische landen heeft onze overheid er een hobby van gemaakt om leuke auto’s te belasten.

Nu is dat vrij eenvoudig toe te lichten. Omdat BPM officieel niet mag in de EU, belast de fiscus de meest vervuilende auto’s. Lees: alle auto’s met verbrandingsmotor. Dus de enorm zware, grote en dikke auto’s met een enorme V8 worden relatief gezien enorm zwaar belast. Dus we houden ons hart vast betreft de prijzen van de Audi RS6 en RS7. Hier komen ze!

Audi RS6 Avant quattro (C8)

De dikste stationwagon van Audi gaat 184.360 euro kosten. Voor dat geld krijg je een 4.0 TFSI motor met 48v-ondersteuning om een beetje CO2 uitstoot te drukken. Is de RS6 dan goedkoper dan voorheen? Helaas niet, de vorige RS6 kostte namelijk 158.360 euro. De RS6 Performance Pro Line + (met luxe uitrusting en 605 pk sterke V8) kostte 170.290 euro. Kortom, de nieuwe is wederom prijziger.

Audi RS7 Sportback quattro (C8)

Mocht je geen stationwagon willen, dan is er geen RS6 Sedan, maar wel een RS7 Sportback. Logisch, de RS7 Sportback ziet er vlotter uit. De prijs is bijna gelijk aan die van de Audi RS6. De RS7 Sportback kost namelijk 188.200 euro. Ook de RS7 is iets duurder dan voorheen.

Mercedes-AMG E63 4Matic+ Estate (S213)

€ 170.608

Uiteraard kijken we meteen even wat je bij de concurrentie kwijt bent voor soortgelijke waar. Voor de Audi RS6 Avant is het eenvoudig. Die heeft maar één echte concurrent en dat is de Mercedes-AMG E63 4Matic Estate (S213). We gaan in dit geval even uit van de instapversie (zonder 'S'), want reken er maar op dat er een Audi RS6 ‘Competition’, ‘Performance’ of ‘Plus’ komt. De Mercedes-AMG E63 4Matic+ Estate kost 170.608 euro. De 4.0 biturbo V8 levert 572 pk aan vermogen en 750 Nm aan trekkracht. Van 0-100 km/u duurt 3,6 seconden. En dan te bedenken dat dit de langzame versie is.

Tesla Model S Performance Ludicrous

€ 105.720

Bij de RS7 is het wat lastiger om een concurrent aan te wijzen. Van de BMW M8 Gran Coupé is nog geen prijs bekend en Mercedes-AMG heeft geen ’63’ versie van de CLS. De AMG-GT 4-Door Coupé staat gevoelsmatig een stuk hoger in de markt, wat ook te zien is aan de prijs van 209.427 euro. Hetzelfde geldt voor de Porsche Panamera Turbo, waar ze bij Porsche graag 211.400 euro voor terug zien. Qua carrosserie en prestaties lijkt de Tesla Model S Performance Ludicrous er nog het meeste op, gek genoeg. Deze kost slechts 105.720 euro. Daarbij is de Tesla aanzienlijk sneller op de 0-100 km/u sprint, maar is het interieur aanzienlijk minder vrij en is de Model S veel trager op de Autobahn.

Zowel de Audi RS6 als RS7 zijn per direct te bestellen. Levering start aan het einde van 2019.