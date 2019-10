Land Rover krijgt hulp van BMW om G63 aan te pakken

Aanpakken, die superpopulaire en concurrentieloze Geleandewagen!

Het zal jullie niet ontgaan zijn: de Mercedes-Benz G-Klasse is een enorm succes. De auto werd in 1979 gelanceerd en de verkoopcijfers zijn nog altijd indrukwekkend. Sterker nog, de verkopen zijn beter dan ooit.

Wat ook opvalt: het zijn geen eenvoudige dieseltjes. Welnee, met name de G63 AMG is erg in trek. Dat is lekker voor Mercedes, want van het model waar veel marge op zit, verkopen ze het duurste model: waar nóg meer marge op zit. Nu is het eigenlijk vreemd dat alleen Mercedes in dit segment actief is. Tuners als Kahn bewijzen dat er ook absoluut vraag is naar extreem dure Wranglers en Defender.

Land Rover laat zich het kaas niet van zijn brood eten en komt met een eigen G63 AMG-rivaal. De auto wordt gebouwd door de SVO-afdeling van Jaguar Land Rover. De dames en heren van Special Vehicle Operations staan bekend om hun gave projecten en de SVR versie op basis van de nieuwe Defender wordt ook iets bijzonders, zo bevestigt het Britse AutoExpress.

Onder de kap treffen we niet de supercharged AJ-III V8 aan. De SVR krijgt een 4.4 liter V8 van BMW-origine. Of het de M5-motor of M550i motor wordt is niet helemaal duidelijk. Volgens de Britse publicatie betreft het de M5 motor, maar wordt het blok geknepen tot zo’n 500 pk. De bak wordt gekoppeld aan een achttraps automaat en uiteraard heeft de Defender SVR vierwielaandrijving. Er komt waarschijnlijk alleen een variant met lange wielbasis. Naar verluidt staat de Defender SVR gepland voor de herfst van 2021. Tot die tijd heeft die G63 AMG nog even het rijk alleen. Het voorlopige topmodel is de Defender 110 P400 X, de auto die je op de afbeeldingen ziet.