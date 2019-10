Echt waar, Tesla vervroegt productie nieuw model

Nu breekt de elektrische klomp.

Het is enorm makkelijk afgeven op Tesla. Ze zijn uiterst ambitieus, zeer vernieuwend en nogal eigenwijs. Ondanks het tomeloze zelfvertrouwen gaat er voldoende mis. Als het aan komt elektrische aandrijflijnen, zijn ze bijna onverslaanbaar.

Maar als het aan komt op ‘auto’s’, dan ligt het toch wat genuanceerder. Daaraan zie je dat ze nog vrij nieuwe spelers zijn. Waar je het ook aan ziet, is dat modellen nogal worden uitgesteld. De Model S kwam later dan verwacht, de Model X kwam later dan verwacht en ook het gros van de Model 3’s kwam veel later dan aanvankelijk werd aangegeven. Het is net als met je favoriete game op Playstation, je weet dat de release een jaartje wordt uitgesteld.

Daarom houdt ook niemand zijn hart vast met de Model Y. De Model Y is de familievriendenijke variant variant van de Model 3, zoals de Model X zich verhoudt ten opzichte van de Model S. De Model Y is hoger, ruimer en praktischer dan de Model 3. Zo is de zitpositie hoger en heb je de beschikking over een vijfde deur. Enfin, u zult denken: dat wordt begin 2023. Driewerf neen! De Model Y komt namelijk juist eerder dan verwacht.

Aanvankelijk was het de bedoeling om de productie van de Model Y te starten in de herfst van 2020. Volgens Tesla verlopen de voorbereidingen veel voorspoediger dan verwacht. Mede dankzij de Gigafactory in Shanghai heeft Tesla veel opgestoken op het gebied van stroomlijning en efficiency. De Model Y gaat in eerste instantie gebouwd worden in Californië. Op een later moment start de productie van de Model Y in China. De eerste Model Y’s moeten nu in de zomer van 2020 van de band rollen.

Overigens heeft Tesla nog voldoende te doen als het gaat om modelintroducties. Zo is er nog de nieuwe Tesla Roadster, de Tesla pickup truck en natuurlijk de Tesla Semi.