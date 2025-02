PTS GT3 Touring op Marktplaats is bijna perfect

Een niet te versmaden spec, deze PTS Porsche 911 GT3 Touring op Marktplaats.

Zelden zie je een spec voorbij komen dat je denkt: dit is 99 procent goed. Kan ook aan mijn kritische blik liggen. Deze PTS Porsche 911 GT3 Touring op Marktplaats doet in elk geval heel veel goed. Behalve velgen. Die hadden zilver moeten zijn. Gelukkig kun je dat heel eenvoudig zelf oplossen.

Want voor de rest is dit een specificatie waar je het erg warm van krijgt. Ik in elk geval wel. De Paint To Sample kleur bijvoorbeeld, Black Olive. Een donkergroene tint die niet gaat vervelen. En een stuk minder saai dan grijs of zwart. Het is zo’n typische kleur die je als inspiratie krijgt tijdens een vakantie naar Italië. Je zit lekker een pizza te eten. Je ziet de olijf op je pizza en je denkt. Weet je wat, die kleur wil ik hebben op mijn nieuwe Porsche 911 GT3 Touring. Althans, zo zou dat bij mij gaan.

Facelift vs pre-facelift

De Porsche 911 GT3 is onlangs van een facelift voorzien. Met vijftig filters en andere toestanden om het milieu te redden levert de atmosferische vierliter boxer minder koppel in vergelijking met de pre-facelift. Kun je Porsche niet echt verwijten, het is al bijzonder dat ze dit N/A blok door de ultra strenge EU-regels krijgen zonder hybride oplossing. Porsche én Ferrari zijn daar als één van de weinige autofabrikanten heel goed in.

Voor verbeterde motorprestaties hoef je het niet te doen. Bovendien hou je een behoorlijke smak geld in je zak door voor een pre-facelift te gaan. Die is modern zat joh. CarPlay, alle snufjes en in dit geval een PTS kleur op je GT3 Touring. Wat heeft een mens nog meer nodig?

De auto staat te koop voor 274.900 euro. Ga jij maar eens een gloednieuwe GT3 Touring samenstellen met vergelijkbare opties, zoals een PTS-kleur. Je blijft niet onder de 350.000 euro. Doe dan maar deze occasion uit 2022.

Naast de PTS-kleur heeft ie alles wat je wil hebben. De PDLS Plus Led-matrix koplampen, BOSE geluid, PCCB remmen, de comfortabele stoelen (geen kuipstoelen, want Touring jonge). Ja, deze 510 pk sterke GT3 Touring maakt hebberig. Je moet wel leven met het feit dat dit exemplaar is uitgerust met de PDK in plaats van de handbak. Dat overleven we wel, toch?