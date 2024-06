Nederlandse toko biedt Tesla Cybertruck aan voor heel veel geld

Iets voor Joël Beukers misschien…?

De Tesla Cybertruck maakt deze maand een heuse tournee door Europa. Betekent dit dat je ook een exemplaar kunt kopen…? Nou nee, de Cybertruck staat nog niet in de configurator. Sterker nog: er is überhaupt geen Europese typegoedkeuring.

Toch staat er nu al een Tesla Cybertruck te koop in Nederland. Next Exclusives, gevestigd in het Noord-Hollandse Limmen, claimt als eerste in Europa een Cybertruck in de aanbieding te hebben. Ze hebben er alleen nog geen foto’s van, want de auto is nog niet in Nederland. Ze beloven echter dat de Cybertruck in augustus in de showroom staat.

We gaan er gemakshalve even vanuit dat dit geen Stipt-achtige marketingstunt is, en dat ze daadwerkelijk bezig zijn een Cybertruck naar Nederland te halen. Want dat kan natuurlijk wel gewoon. Je kunt er alleen geen kenteken op krijgen.

De hamvraag is: wat willen ze ervoor hebben? Hou je vast: de vraagprijs is €356.950. Voor dat bedrag krijg je wel een gloednieuwe Cybertruck, als eerste in Europa. Je kan er verder niks mee, maar toch… Er zijn vast wel een paar influencers (Joël Beukers bijvoorbeeld) die maar wat graag een Cybertruck zouden bezitten. Views gegarandeerd.

Het betreft een All-Wheel Drive-versie, met 600 pk en 547 km range uit een 123 kWh accu. Dit hele zooitje weegt 2.995 kg. Je kan er dus nog net met een normaal rijbewijs mee rijden. Je wordt alleen wel van de weg geplukt omdat je geen geldig kenteken hebt.

Enfin, we zijn benieuwd of de auto straks daadwerkelijk in de showroom staat én of er iemand gek genoeg is om ‘m te kopen. De liefhebbers van loodzware EV’s hebben trouwens nog een alternatief: dit weekend werd de eerste Hummer EV op Nederlands kenteken gespot. Die staat te koop voor €211.145. Ook veel geld, maar dan heb je tenminste wel een kenteken.

Headerfoto: @vaglovers_nl op Insta