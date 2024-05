Rick geeft toe dat hij loog over gejatte Audi RS6

Rick geeft toe dat hij een dief is. Die Audi RS6, die jatte Rick namelijk helemaal zelf.

Rick van Stippent, wie kent hem niet. Momenteel heeft hij wat extra vrije tijd, want geen rijbewijs, dus heeft hij zich wat verdiept in marketing. Voor een kekke winactie maak je momenteel kans op een fabrieksnieuwe Audi RS6, maar wat een pech, Audi weg.

Een paar dagen geleden poste onze Rikkert een gelikte reconstructie op social waarin haarscherp te zien was hoe de Audi RS6 werd ontvreemd uit de poetsplaats van de autopoetsgoeroe. Het hing van toevalligheden aan elkaar die ik hier niet allemaal zal herhalen omdat we die eerder deze week al uitstekend hebben beschreven.

Je verwacht het niet…

Nu komt de aap uit de mouw. We zagen het niet niet aankomen, maar wat schetst onze verbazing, de dief is bekend. De jatmoos is Rikkert zelf. Wat een boef. Maar hij heeft er spijt van.

In een mailing aan zijn klanten bekent hij dat de Audi RS6 helemaal niet gestolen is. De CEO van Stip zegt sorry, want dat de media alles zeer serieus had opgepakt was natuurlijk niet zijn bedoeling (sure). Zijn eigen woorden: Dit had eigenlijk een goede grap moeten zijn. Lol.

Marketingstunt

Gelukkig komt Stip met een “goedmakertje”. Je mag voor 100 euro aan poetsspulletjes bij hem uitgeven en dan krijg je een mysterybox ter waarde van 50 euro cadeau. Oh, en je maakt nog steeds kans op de Audi RS6 van Rick natuurlijk, die is namelijk weer terecht weet je?

Kortingsacties zijn natuurlijk helemaal prima, maar dit lijkt ons toch allemaal niet de meest handige marketing. Het spijt ons verschrikkelijk, geef ons geld en dan krijg je ook nog iets van ons. Op = op.

Tenslotte wil je er toch van op aan kunnen dat de poetsspulletjes van Rick je auto oppoetsen en niet vernachelen. Je wil de man vertrouwen. Deze versie van de Nationale Donorshow van het auto’s poetsen is het nét niet.

Beschaamd vertrouwen

Het vertrouwen is beschaamd. Dit poets je niet zomaar weg… Zijn de poetsspullen van Stippent dan toch gewoon Aliexpress? Is de Ford Focus RS van Rick dan stiekem gewoon een 1.6 Cool Edition? Wij weten niet meer wat we nog moeten geloven…

We hopen voor Stip dat de CEO zijn rijbewijs snel terug heeft dan kan hij weer lekker rondjes gaan scheuren met 100 kilometer per uur en de marketing aan iemand anders overlaten. Wat kan ie poetsen hè, die Rickie zou Chantal Janzen zeggen.

Vermoedelijk kun je beter gewoon zelf een Audi RS6 kopen dan op Rick rekenen.