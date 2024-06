Piepjonge Audi Q7 uit 2020 reed 10.389 km per MAAND

Zelfs met een piepjonge Audi Q7 kun je dus een paar keer de wereld rond.

Soms is het gewoon lekker om diesel te rijden. Uiteraard is het ondergetekende die dat vindt, want hier staat er een diesel voor de deur. Net zoals de vele voorgangers van die auto. Nee, een diesel klinkt niet zo goed als een benzinemotor en je hebt minder vermogen.

Het lekkere van een diesel is dat het stressvrij rijden is. Een dikke zescilinder diesel pakt lekker vroeg op, tokkelt rustig in het vooronder, zorgt voor meer dan adequate prestaties en als kers in de appelmoes heb je ook een aangenaam verbruik. Voor één snelle rit op de Autobahn wil je benzine hebben. Rijd je er elke dag, dan is een diesel relaxter.

Piepjonge Q7 met meer ervaring

Dat blijkt ook wel uit de piepjonge Audi Q7 die je op deze afbeeldingen ziet. Zo op het oog is er niet echt iets heel erg raars aan de hand. Autobloglezers als @mashell vinden de kleurstelling te saai, alhoewel @amghans blij is met de aluminium inleg. De auto heeft 2 eigenaren gehad en staat te koop op in Duitsland op Mobile.de, de website waar @bart1976 vier keer per dag even BMW Tourings (of M140i’s!) aan het bekijken is.

Dit exemplaar viel ons op door de vrij scherpe prijs. Natuurlijk, als je dit gaat invoeren in Nederland moet je nog een flinke sloot BPM betalen, maar zelfs naar Duitse begrippen is het een bijzonder aantrekkelijk bedrag voor een Audi Q7 facelift. De uitvoering is vrij sober doch correct: S-Line pakketje, optiekpakket hoogglans zwart en de 3.0 TDI motor met 286 pk.

529.875 km

Nee, het bijzondere is de kilometerstand. De auto heeft namelijk 529.875 km gelopen! Dat is meer dan een half miljoen in iets dan meer dan 51 maanden tijd. Dat betekent dat de vorigen eigenaren bijna constant hebben doorgereden. Want omgerekend heeft deze auto dus 10.389 km per maand gereden!

Er zijn mensen die dat niet eens per jaar doen. Maar we rekenen eventjes door. Het is 2.397,63 km per week. Ervan uitgaande dat de auto in het weekend stilstaat, reed deze auto dus 479,52 km per dag!

Heel erg veel dus. Dan rijst de vraag: is deze piepjonge Q7 met enorm veel ervaring een auto die je moet kopen? Nou ja, voor ons Nederlanders niet. Je wil niet hier nog over BPM betalen (dat gaat naar beneden met de jaren, niet met de kilometers).

Maar als je in Duitsland woont en een Dikschiff wenst, waarom niet? Zonder goed onderhoud haal je die stand niet en waarschijnlijk zijn het alleen maar snelweg kilometers. Daar is een auto nog nooit slechter van geworden. Interesse? De advertentie kun je hier bekijken!

