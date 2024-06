Verstappen kraakt Perez publiekelijk af

Verstappen deelt gewoon eventjes een sneer uit naar Perez.

Tijdens de Grote Prijs van Canada gisteren kon het alle kanten op. Er waren diverse coureurs die de overwinning konden pakken. Onder hen was echter NIET Sergio Perez. De Mexicaan liet dit weekend nou niet bepaald zien dat hij zijn contractverlening verdient. Checo kwalificeerde zich drie plaatsen achter Logan f*cking Sargeant en beëindigde zijn eigen race met een eenzijdige crash.

En dat terwijl Perez dit seizoen alleen maar belangrijker is, nu blijkt dat de Red Bull toch niet zo oppermachtig is als we dachten. Om de constructeurstitel in de wacht te slepen heb je eigenlijk toch wel twee coureurs nodig.

Max Verstappen heeft er ook een mening over, zo liet hij subtiel merken tijdens de persconferentie na de race. Een journalist zegt tegen Lando dat McLaren gisteren meer punten heeft gepakt dan Red Bull, waarop Max reageert: “Zij hebben twee auto’s.” Het lijkt de vraagsteller te ontgaan, maar dit is natuurlijk een steek onder water richting Perez. Of eigenlijk gewoon een steek boven water…

Max overdrijft een klein beetje, want Perez heeft toch nog 107 punten bij elkaar gesprokkeld tot dusver. Dat is echter maar de helft van de punten die Max in de wacht heeft gesleept. Van iemand met dezelfde auto mag je toch wel ietsje meer verwachten…

Vooralsnog staat Red Bull nog met stip op nummer één in het kampioenschap. Ferrari en McLaren hebben respectievelijk 49 en 89 punten achterstand. Er staan echter nog 15 races op de kalender, dus de concurrentie heeft nog alle gelegenheid om Red Bull in te halen.

Overigens verwacht Max dat het binnenkort weer beter gaat met Perez. “We moeten gewoon aan de auto werken, om eerlijk te zijn, om ‘m iets makkelijker te maken om te rijden. Dan zullen we vast weer twee auto’s bovenaan hebben, net als in het begin van het seizoen.” Oftewel: Red Bull heeft eigenlijk weer een dominante auto nodig, zodat Perez er nog iets van kan maken.