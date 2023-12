Tesla pakt Cybertruck-flippers keihard aan

De Tesla Cybertruck met winst flippen? Daar steekt het merk een stokje voor.

Alle seinen staan op groen voor de Tesla Cybertruck. Op 30 november werden een handjevol exemplaren uitgeleverd. Met het opstarten van de productie zijn volgend jaar de eerste consumenten aan de beurt.

Wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Met de onthulling van de Cybertruck in 2019 was het al mogelijk om een reservering te plaatsen voor het ding. Wie dat toen heeft gedaan en geduldig heeft gewacht zal beloond worden. Dat is namelijk de groep die straks als eerste, met uitzondering van aandeelhouders, Jay Leno en andere belangrijke peepz, met de Cybertruck mag rijden.

Tesla Cybertruck flippen

Je bent natuurlijk de koning als je als eerste in iets nieuws rijdt. Daarom is er een complete markt ontstaan op eBay. Klanten die een vroege reservering hebben proberen hun slot voor achterlijke bedragen op het internet te verkopen. X-gebruiker Greggertruck ontdekte advertenties waar Cybertrucks voor wel 350.000 dollar werden aangeboden. Een bizarre premium, want de dikste uitvoering kost 100k in dollars.

Tesla is absoluut niet blij met muggles die hun reservering op het internet aanbieden. De Amerikaanse autofabrikant is dan ook zo slim geweest om dit in de voorwaarden op te nemen. Tesla zegt het recht te hebben om een Cybertruck order te annuleren, mocht blijken dat een reservering niet rechtmatig is. Oftewel, als de reservering door de oorspronkelijke koper is doorverkocht kan deze komen te vervallen.

Is je Tesla Cybertruck eenmaal geleverd en wil je deze dan flippen? Ook dat kan niet. Ja het kan wel, maar je krijgt dan een boete van Tesla voor de kiezen. Scalpers die binnen een jaar na levering hun Cybertruck flippen kunnen een boete van 50.000 dollar verwachten, aldus Elektrek. Een vergelijkbare clausule hebben we eerder gezien bij bijvoorbeeld Ford met de destijds nieuwe GT.

Kortom, de advertenties op onder andere eBay moeten keihard genegeerd worden. De eerste exemplaren van de Tesla Cybertruck worden de Foundation Series genoemd. Eerste leveringen vinden plaats tot en met maart 2024 in de staten Californië en Texas. Andere Amerikaanse staten volgen in de loop van volgend jaar.