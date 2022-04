Nederlandse Toyota GR86 prijs is niet om te lachen

Een mooie dag om de Nederlandse prijs van de GR86 bekend te maken, dachten ze bij Toyota.

Nieuwe auto’s zijn duur in Nederland. En nieuwe leuke auto’s zijn nog veel duurder. Helaas pindakaas, dat hebben ze in Den Haag nu eenmaal zo bedacht. De Toyota GR Yaris was al geen koopje, de nieuwe GR86 is niet veel beter. Het is gewoon even schrikken wat Toyota vraagt voor de GR86 in Nederland.

Even een recap. De GR86 is de opvolger van de GT86. De pure rijeigenschappen van het oorspronkelijke model zijn gebleven, met een moderne opfrisbeurt. Onder de motorkap ligt een 2.4-liter boxermotor, goed voor 235 pk. Je kunt de auto met een handbak of automaat krijgen. Klinkt allemaal goed tot zover. En dan komt de prijs.

Toyota GR86 prijs

De Nederlandse prijs van de Toyota GR86 hakt er in. De Nederlandse importeur brengt twee uitvoeringen naar ons land. De Pure en de Premium. Prijzen beginnen bij 58.995 euro. Dit is een Pure met handbak. Wil je een automaat dan kies je automatisch voor de Premium. Die prijs ligt op minimaal 63.995 euro.

De GR86 is standaard uitgerust met onder andere stoelverwarming, 17-inch velgen en Apple CarPlay en Android Auto. Kies je voor Premium dan krijg je zaken als 18 inch lichtmetalen wielen, sportstoelen met half leder / suede bekleding, rear cross traffic alert en dodehoeksensoren.

BPM-bom

Er zit een flinke bom aan BPM op deze auto. De basisprijs van 58.995 euro bestaat voor 24.925 euro uit BPM en 5.743,76 aan BTW.

Vanaf de tweede helft van dit jaar staan de eerste exemplaren bij de Toyota-dealer. Gezien het prijskaartje gaat dit geen hardloper worden in ons land, helaas.